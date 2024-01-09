ASML高層亞洲行 傳首站訪台積

外傳艾司摩爾（ＡＳＭＬ）新掌門人及現任高層將啟動亞洲行，拜訪台灣、南韓與日本等地的客戶，其中，傳出首站來台拜訪台積電，也可能會見供應鏈協力夥伴家登、帆宣等，進一步深化合作關係。

台積電昨天不回應相關傳聞。據了解，艾司摩爾最大客戶是台積電，全球極紫外光（ＥＵＶ）機台保有營運量，台積電占比達百分之六十五，其餘客戶包含記憶體大廠三星電子、ＳＫ海力士以及日本Rapidus、美國英特爾等。

艾司摩爾去年十一月宣布擬任命商務長富凱（Christophe Fouquet）為總裁暨執行長，這項任命預計今年四月廿四日召開的年度股東大會中發送通知，現任總裁暨執行長溫彼得（Peter Wennink）與Martin van den Brink屆時將退休。富凱先前受訪時表示，完全公司擁護政策、不會翻盤；外界預期他將繼續執行溫彼得的政策。

雖然美中科技戰與地緣政治議題，讓艾司摩爾成為半導體設備的首當其衝者，但業界認為，艾司摩爾仍將受惠於中國大陸以外各指標區域市場積極擴充產能帶來的商機，也是半導體供應鏈短鏈下，將讓在地服務更顯重要。

業界認為，從艾司摩爾發展的角度而言，半導體大廠積極布局東南亞以及東北亞乃至美國、歐洲等市場，都帶來更多可發展的機會。

統計顯示，去年台灣也是艾司摩爾在亞洲最大的據點，在台設有四個客戶支援中心，包含兩座智慧製造中心，以及兩座全球技術培訓中心，員工超過四千五百人。

此外，美方積極拉攏盟友強化出口管制措施，從ＥＵＶ設備擴至深紫外光（ＤＵＶ），防堵出口管制漏洞，並避免相關技術用於軍工領域。業界認為，相關措施對於艾司摩爾實際影響不大，且艾司摩爾也表示這只會對少數位於大陸的客戶產生影響。