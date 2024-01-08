前進CES 2024 工研院聚焦AI顯示器及娛樂、AI&機器人

美國消費性電子展（CES 2024）將於美國時間9日起連展4天，工研院在經濟部、文化部支持下，於美國時間7日參加CES 展前記者會（CES Unveiled），第8次登上全球最大並具規模的年度科技盛會秀創意，以主題館形式展出涵蓋人工智慧（AI）顯示器及娛樂、AI & 機器人、運動科技、數位健康4大主題共10項技術，備受全球媒體關注。

其中，工研院在經濟部產業技術司支持下開發的「車載擴增實境互動智慧窗」技術，已與國內顯示解決方案大廠友達光電攜手應用在亞灣智慧渡輪中；而友達光電更進一步從海上進展到車用顯示，今年展示的「互動式透明智慧車窗」方案更勇奪「2024 CES最佳創新獎」（Best of Innovation Honoree)，未來工研院將透過創新科技攜手廠商落實場域應用，助力臺灣產業在國際舞台上締造亮眼佳績。

工研院今年在CES 2024展前記者會上展出4項創新科技，吸引超過200家媒體關注，成為記者會上最受注目的展位之一，包括：BBC News、英國泰晤士報（The Times）、日本NHK、美國知名科技網路媒體Yahoo Finance及CNET、美國知名工業設計網站Yanko Design、祕魯La Republica集團、南韓Aving News、法國LGLV媒體及百萬訂閱科技Youtuber Nichplos Chabonnier等爭相體驗，讚許工研院展示的項目千變萬化，是展會上最吸睛的攤位。

根據CTA官方公布數據顯示，CES 2023前20項最受關注產品中，AI相關與會人數最多，今年CES也持續強調AI與各行各業的結合。看好AI正形塑產業新樣貌，尤其生成式AI帶來無限想像，工研院積極跨域整合，以AI為主題特別擘劃「AI顯示器及娛樂」、「AI & 機器人」兩個展示區。

「AI顯示器及娛樂」涵蓋3項技術，工研院研發出「車載擴增實境互動智慧窗」，已在2022年攜手友達光電，整合具備高亮度、高透明度的透明Micro LED顯示器，成功導入南臺灣第一艘亞灣智慧渡輪，讓遊客「眼睛看到哪裡，導覽資訊就顯示到哪裡」，成功帶動智慧育樂與觀光商機。今年友達光電也將其擅長的Micro LED顯示技術結合至車用顯示領域，以高透明、高亮度、清晰的特性運用，打造出「互動式透明智慧車窗」，可將海上的渡輪導覽概念擴展到陸地乘車體驗中，成為展覽一大亮點。

此外，工研院創新寵物科技「毛孩相機」，透過AI判斷毛孩可愛動作並自動拍攝，辨識準確度達95%，搶攻全球超過2,000億美元寵物照護市場商機。此外，「高擬真3D互動系統」，除了基本的裸視3D顯示外，透過生成式AI即時2D人像生成3D模型、自動綁定骨架等技術，為廣告、行銷等傳播產業創造新服務。而在「AI&機器人」方面共展示2項技術，工研院將元宇宙智慧工廠模擬平台串聯AI與智慧製程，打造高擬真沈浸體驗的「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」；猶如變形金剛的「快拆式關節機器人」，能很好的適應機械、科技、醫療手術等不同產業的客製化需求。

抓準運動科技蔚為全球趨勢，工研院在「運動科技」展示3項技術，包括「智慧可攜式虛實互動高球模擬器」讓推桿樂趣不再受制於天氣，室內也能有逼真的揮桿體驗，「科技登山人」、「智慧潛鏡」讓民眾運動更便利、更有效率、及更安全；「數位健康」領域展示的2項技術為「音樂同步互動訓練系統」、「智慧化認知健康解決方案」，透過科技解決方案，協助民眾早期發現並預防治療。

CES 2024預計有超過13萬名與會者、3500家參展廠商，整體規模將較2023年更成長，其中也有157家廠商來自臺灣，為服務廣大的與會者與廠商，工研院延續過往線上線下不間斷跨時區服務模式，工研院CES主題網站將開放至2月底，歡迎國內外廠商洽談商機媒合。工研院CES主題網站網址：https://event.itri.org/CES2024/