緯創2024最新ESG報告出爐 「4亮點」揭超強經營哲學

代工大廠緯創（3231）今（8）日公布2024年首份 ESG 報告書，並實際歸納出4項最新的永續發展策略與作為，向大家分享這一年來緯創集團的各種付出及堅持，而緯創也強調，公司一直秉持「利他」的經營哲學，並深切相信此經營理念能讓企業賴以永續經營的根基更加穩固。而《經濟日報》也為大家依序列出4大年度亮點，快來看看吧！

緯創憑藉對永續科技創新的使命與實踐，備受外界青睞，2023年再次榮獲台灣企業永續獎（TCSA）多項表揚，獎項創歷年新高。 同時，在商周2023「碳競爭力100強」躍居科技業減碳之首，緯創不僅以數位轉型優化永續供應鏈，加速實現淨零排放目標，更積極以減碳做為核心競爭力，開拓未來永續新市場。 此外，公司的氣候行動案例被世界企業永續發展委員會（WBCSD）選入《企業氣候行動知識平台》，緯創向國際展現了致力智慧製造及節能管理的成果，奠定了對外分享減碳經驗的里程碑。

2.緯創獲TCSA「台灣十大永續典範企業獎」及「永續報告白金獎」等6項殊榮

2023年緯創再次榮獲台灣企業永續獎（TCSA）多項肯定，除了最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎(製造業組)」，更囊括「永續報告獎：電子資訊製造業-第1類白金級」、「創新成長領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「透明誠信領袖獎」，共計6個獎項創歷年新高。

緯創深信「永續」是現在與未來必須要承擔的責任，唯有將「創新而永續」的理念融入到企業文化，方得發展更具韌性的營運體質。我們以環境保護、社會共融、公司治理及創新價值（簡稱ESGI）為永續發展主軸，形塑「永續責任採購」、「綠色產品創新」、「循環再生經濟」、「低碳製造轉型」、「成就員工使命」及「幸福共融職場」六大永續發展策略，除了訂定明確的短、中、長期目標，亦定期追蹤和檢視，將願景和行動落實在日常營運之中，引領永續發展的未來。

3.以碳驅動創新，緯創奪2023「碳競爭力100強」科技產業減碳第一名

有媒體依據五項指標：碳生產力、碳排減少率、減碳承諾度、減碳與管理層績效關聯性、範疇三碳排等企業揭露之碳排資料作為評分依據，從近千間上市企業中層層篩選出百強，獲利與永續的雙贏者。今年緯創名列科技產業減碳冠軍，永續副總經理丘高玲受邀該媒體2023「碳競爭力高峰會」擔任講者，分享碳如何成為緯創的創新驅動力。

緯創形塑減碳競爭力的關鍵，在於透過制定六大永續發展策略，成立專責脫碳組織，追蹤管理2030年碳中和目標，並導入數位科技及平台工具，與供應商共同合作減碳；藉由一系列的減碳管理策略，從而實現更具競爭力的市場地位，領先於碳中和的未來。

4.緯創氣候行動案例發布於COP28《WBCSD企業氣候行動知識平台》

緯創獲世界企業永續發展委員會（World Business Council For Sustainable Development, WBCSD）邀請，將公司致力智慧製造及節能管理的成果，以案例方式收錄於其推出之 The Climate Drive《企業氣候行動知識平台》，奠定了緯創對外分享減碳經驗的里程碑，正式成為全球減碳之旅的一員！