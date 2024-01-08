群創CES秀獨家聊天顯示器等系列 進化生活前瞻突破性產品

群創（3481）光電將於元月9至12日在美國拉斯維加斯，展示最新穎及突破性產品技術。群創總經理楊柱祥表示，群創除專注於面板本業的深耕，垂直整合各項嶄新技術；也在技術面做軟硬體的橫向整合，產品面做多元跨域應用，迎向VR、元宇宙趨勢，以群創產品技術廣泛運用於醫療、會議、購物、娛樂各領域，朝全面優化未來生活的方便性、安全性、娛樂性邁進。

首發創新技術掀起科技旋風 帶來視覺饗宴

群創獨家全球首發「53吋 QD Color Conversion AM-MicroLED無縫拼接顯示器」，可藉由無縫拼接模組任意組合出各尺寸顯示器，並藉由無縫拼接技術來填補110至200吋或以上超大尺寸高畫質市場缺口，其具備高色飽和(優於OLED 1.07倍)、色彩均勻及高明室環境對比(優於OLED 8倍)，於一般開燈環境下即可欣賞高畫質等多項優勢，帶來極致視覺享受，重新定義顯示科技新未來，搭出客戶專屬的藝術特調。在製程開發上也實踐對企業永續經營的承諾。這不僅是技術的飛躍，更是對未來顯示技術的重新定義。

群創引領汽車科技領域，推出 「9.6吋 RGB MicroLED 車用顯示」，以卓越的高解析、高亮度、高色飽和、優異的環境光對比及耐高溫特性，為車內娛樂和資訊呈現帶來無與倫比的品質。群創攜手子公司CarUX，共同開發新世代車用顯示器，為駕駛者和乘客打造全新的移動體驗。

新世代顯示產品迎向元宇宙整合AI 打造沉浸體驗

群創全球首發獨家「27吋聊天顯示器」，內建電池讓電視螢幕方便移動，結合Chat、人臉辨識及Portable移動功能，開拓更多人與螢幕互動的機會，方便可用聽講與AI互動，由家中使用的場域，升級到教育培訓、社交互動、銷售和行銷、客戶服務等生活化平台新領域，迎向AI新世代領域的運用。

群創業界獨家「31.5吋多人用裸眼N3D顯示器」，高解析面板搭配特殊光學結構，運用獨家N3D演算法解決3D螢幕長時間使用不適的問題，不需任何穿戴裝置即可呈現逼真3D立體效果，提升廣告與遊戲絕佳視覺體驗。

元宇宙虛擬生活應用興起，輕薄機體與優良的沉浸式體驗已是頭戴式虛擬實境顯示器的基本需求，群創輕量化 VR產品「低功耗 2117ppi 4K VR 液晶顯示器」導入永續低碳節能設計，解析度提高至4K，具備高頻驅動、窄邊框及高動態範圍的特色，力求高沉浸感、高對比、低暈眩與窗格效應，呈現超細緻畫面。

獨家筆記型電腦顯示器打造輕薄高亮感官新視野

群創推出「16吋高刷新率miniLED背光面板」搭載先進的miniLED背光技術並具備240 Hz高刷新率，使其成為高科技視覺體驗的領航者。卓越的視覺效果將為用戶帶來前所未有的震撼，不僅擁有高亮度、高對比、廣色域、鮮豔明亮的色彩等特性，更實現了極低功耗。不論身處室內還是戶外陽光下，畫面依然清晰可視，提供令人陶醉的視覺享受。同時，巧妙地將高效率、低功耗的減碳設計融入其中，使得該產品不僅極為省電，同時也對於環境永續保護有所貢獻。

另有全新「16吋 FHD+ 極光純黑面板」，搭載PolarBlack獨家專利技術，為用戶帶來前所未有的視覺盛宴。高亮度和高對比特性，不僅使畫面更加黑白分明，色彩更為鮮艷。無論是夜幕籠罩的昏暗夜晚，還是陽光灑落的白天，PolarBlack 面板都能提供極為純淨的黑白對比畫面，呈現出更加細緻豐富的色彩，使得暗態細節更加清晰可見，為使用者帶來更為沉浸式的視覺體驗，成為深邃黑的領先者，引領科技潮流。

全新推出的「14吋 FHD+ 超低功耗面板」引領節能新潮流，透過減少材料使用量和採用新一代低功耗背光設計，成功超越業界背光功耗極限，實現45%的顯著節能效果。這項創新性的面板技術不僅是產品本身的進步，更引領永續產品的未來趨勢。