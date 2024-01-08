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凌華攜友達、TIER IV CES 展秀自駕車與智慧座艙新技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
凌華科技攜手重要合作夥伴，於CES 2024亮相自動駕駛與智慧座艙創新技術。凌華／提供
凌華科技攜手重要合作夥伴，於CES 2024亮相自動駕駛與智慧座艙創新技術。凌華／提供

工業電腦大廠凌華（6166）將於2024年1月9日至1月12日在美國拉斯維加斯舉辦的 CES 2024展覽會上，展示在自駕車硬體解決方案與數位駕駛座艙開發等領域的突破性進展。凌華將與 TIER IV（Autoware Foundation；AWF 創辦人）以及友達（2409）等業界領導者合作，展現其推動商用自駕車及智慧座艙技術的成果。

凌華與 TIER IV 攜手合作，將在 CES 2024展會上共同展示最先進的硬體與軟體解決方案，其目的在於讓自駕車可以更安全與更具擴展性。TIER IV 為日本開源自駕技術的先驅，為商用與自用自駕車的版圖帶來革命性的變化。

凌華的 ADM-AL30 為自駕車的中央 AI 運算平台，而 RQX-59 系列則提供強大的邊緣感知能力。這次合作整合了邊緣AI技術、自駕軟體與異質運算，藉以應對業界挑戰，並推動實現等級4自動駕駛。

凌華科技執行長劉鈞表示，我們很高興能在自駕車技術領域有一大進展。我們與 TIER IV 的合作關係突顯出我們致力於打造智慧解決方案，這不僅能提高安全性，還能推動自駕技術的可擴充性。

此外，凌華與友達光電合作，走在智慧座艙創新的最前端。友達光電的智慧座艙將於 CES 2024 上展示，著重於提供智慧、娛樂及無與倫比的使用者體驗。凌華科技的網域控制器 ADM-Q95 可實現叢集、中央資訊顯示（CID）、駕駛人監控系統（DMS）及乘客資訊娛樂系統的功能整合，確保無縫融合，同時減少控制單元的安裝數量。

凌華科技致力於推動自駕車與智慧座艙領域的發展，與 TIER IV 及友達光電的合作計畫，代表凌華科技朝著提升自駕技術的安全性與效能邁出實質的步伐。

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