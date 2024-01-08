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宏碁資訊營收／雲端、資安AI發酵 全年75億元連三年創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務宏碁資訊（6811）受惠於企業客戶持續投資雲端、資安及AI等技術運用，去年12月營收近8.9億元，為當年度第二高之月份；累計2023年全年度營收突破75億元，創下歷史新高，且為連續三年持續創高。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，隨著雲端服務逐漸成熟發展，客戶對於雲端加值和顧問技術服務的依賴程度逐漸提高，特別是在生成式AI所帶來的數位轉型，除了帶來技術上的翻轉，同時也促使雲端服務需求迅速擴展；再加上企業對於雲端服務應用上的資安部署，使宏碁資訊與客戶能持續長期的合作關係，對於營收增長的動能有著穩固的信心。

IDC 預計到2027年，全球在AI解決方案上的科技支出將成長到美金五千億元以上。生成式AI的潛力，勢必將對各產業發生變革性影響，宏碁資訊也將積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，以AI驅動的產品與服務，包括數據化、雲端化及AI應用，協助客戶可以更快速的導入AI工具，達到更深層次的數位轉型，並專注於AI運用三大情境1.營運效能優化、2.客服服務優化，3.程式與技術開發優化，進一步提高企業營運效率和決策洞察。

未來宏碁資訊的營運成長動能將持續聚焦三大面向，1.跟「雲」一起成長，持續聚焦雲服務，擴大雲端維運託管平台範圍--雲端與資安的雙布局，解決客戶管理多雲跟混合雲的需求、2.與「大廠」一起成長，深化數據及人工智慧服務，提供多元產業解決方案、生成式AI應用場域與數據中台建置，以及3.與「客戶」一起成長，宏碁資訊已設立的大陸子公司，將擴大對台商服務縱深並配合供應鏈移轉推進海外佈局，落實區域化經營策略，以掌握客戶擴展到東南亞其他國家的商機。

宏碁資訊 雲端服務 AI

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