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iPhone 16將再升級 法人看好「蘋果銷售」恢復正成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人預期蘋果（Apple）2024年銷售恢復正成長。 路透
法人預期蘋果（Apple）2024年銷售恢復正成長。 路透

法人預期蘋果（Apple）2024年銷售恢復正成長，其中 iPhone 16的系統單晶片（SoC）將再升級，螢幕放大且新增按鍵；超廣角鏡頭畫素提升，看好系統單晶片（SoC）、鏡頭、印刷電路板（PCB）相關台灣受惠供應商，包括大立光、華通、欣興、台光電、台積電、日月光等。

蘋果的 iPhone 全球出貨量市占率第二，大約18.9%。法人指出，根據IDC預估，iPhone 出貨量2022年、2023衰退4.0%、1.0%，大約2.26億支及2.24億支；相較於全球智慧型手機出貨量的2022年、2023年衰退11.3%、3.8%，表現穩健。

法人分析，蘋果 iPhone 季度出貨量變化明顯，每年新品發表會後帶動第4季出貨大增，2018-2022年第4季的季增幅度約在40%-60%間。

法人估計，蘋果去年第4季出貨量7,000萬隻，估計單季年減3%，主因陸系品牌廠如華為、小米等於去年第4季積極發表新機，使 iPhone 在中國大陸的銷售表現受到影響。

不過，法人看好，2024年 iPhone 16的 SoC 將再升級，Pro系列採 A18 Pro 晶片為台積電 N3E 製程，運算效能和能源效率也會提高。同時也預期，iPhone 16 Pro/Pro Max 螢幕將由6.1/6.7吋放大0.2吋至6.3/6.9吋，並新增「拍攝按鍵」（Capture Button）；三顆鏡頭中的超廣角鏡頭由1,200萬畫素提升至4,800萬畫素，Pro Max 的長焦鏡頭光學變焦由5倍提升至6倍。

此外，麥克風及電池進化則與陸系供應鏈較相關，規格升級看好台系供應鏈的 SoC、鏡頭、PCB 廠商，如大立光、華通、欣興、台光電、台積電、日月光等；此外，在功率放大器（PA）方面穩懋、全新、頎邦則可望受惠於iPhone 回到正成長率。

iPhone

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