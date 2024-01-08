台積電熊本新廠火速完工預定年內投產 日媒指2關鍵

台積電（2330）日本熊本新廠火速完工，日本熊本放送報導，台積電日本 JASM 新廠預定年內投產目前在設備移入進機階段，而該廠能火速完工背後有兩個關鍵，包含建設工程24小時進行，最高的時候約有6,000人同時進行施工。

熊本放送報導，根據施工相關人員的說法，新工廠的建築工程在上個月末已完成。工廠包含地上4層，地下2層，佔地面積約21萬平方米。潔淨室是日本國內最大的規模。

日本媒體與共同社也報導，台積日本該工廠的開幕式預計在下月24日舉行。目前正在推進半導體製造設備進機，計畫在今年年底前開始生產。

台積電最初是在2021年宣布攜手夥伴索尼半導體解決方案公司在日本設置 JASM 並將建置特殊製程晶圓廠，2022年並宣布電裝株式會社將投資 JASM 少數股權，當時提到位於日本的 JASM 晶圓廠計畫2022年開始興建，並於2024年底前開始生產。

依據當時新聞稿，為滿足市場需求，除了先前宣布的22/28奈米製程，該晶圓廠亦將進一步提升其製造能力，提供12/16奈米鰭式場效製程之專業積體電路製造服務，並將月產能提高至5萬5千片12吋晶圓。隨著產能提升，並在日本政府的大力支持下，JASM 熊本廠的資本支出約為86億美元。此晶圓廠預計將直接創造約1,700個高科技專業工作機會。