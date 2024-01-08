整理包／AI 助攻營收看好？四大代工廠財報本周出爐 各產線展望一次看

台四大代工廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）都將於本周公布去年12月營收成果、以及2024年最新展望。屆時市場將可透過財報數字，更精準的分析大廠去年全年的營運績效，也能藉機檢視去年最夯的「AI」、「AI PC」、「智慧醫療」等五花八門的利多題材，是否有實質貢獻。而《經濟日報》也為大家提前統整各家近日提早釋出的展望、及概要佈局，快來看看吧！

1.廣達（2382）：

主要佈局：AI伺服器、車用電子

說明：廣達集團近年積極佈局AI伺服器領域，透過旗下雲達跟兩大處理器巨頭輝達（NVIDIA）及超微（AMD）開發各式新品搶市，連董事長林百里都在短短半年內數度現身按讚，他看好AI伺服器大方向的發展趨勢，而有關應用方面的研發，他看好AI導入PC的應用、直言「今年將正式推出 AI PC」。

展望未來發展，廣達認為，在整個伺服器方面預期有雙位數增幅，主要由AI伺服器增溫所推動；車用電子部分，預期明年營收佔比達6-9%，與今年的高個位數相當，主要是預期AI伺服器明年將強勁增長、多少會稀釋車用電子的佔比，不過以絕對金額來看，車用電子仍會有強勁成長力道。

針對AI伺服器出貨，廣達指出，雖然之前有聽到上游 CoWoS 產能不足的傳聞，但目前來看大概在今年首季，上游應該就會將產量提高，上游如能有產量支援，對廣達出貨有利，對於後市不看淡，旗下AI伺服器業務表現將會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大。

2.緯創（3231）

主要佈局：雲端伺服器、資料中心、AI PC、車用電子、智慧醫療

說明：緯創結合集團旗下旗下緯穎近年持續布局雲端伺服器領域，業務範圍包括提供系統解決方案服務及設計一系列巨型資料中心、雲端基礎架構產品等各種雲端服務，也是未來市場趨勢。

市場近日傳出，緯創將成為2024年AI市場的最大贏家，並預估最快今（2024）年下半年就有機會成為英特爾 Gaudi 的模組與基板獨供廠商，提供其AI伺服器的系統設計與組服務（L10），也由於垂直整合的緣故，將有利整體利潤成長，預計全年AI晶片出貨量25-30 萬個。

雖然緯創一向不回應法人預估的相關數字及相關評論，但內部也看好整體AI伺服器營運表現逐季向上的趨勢。展望今年狀況，至於AI、AI PC、車用電子、智慧醫療等題材，擁有實際利多並非虛言，因此仍然看好長期發展趨勢，預估也將再次成為市場焦點。

3.英業達（2356）

主要佈局：AI伺服器、車載、 IC 設計

說明：AI伺服器市況火熱，市場上已有不少採輝達AI-GPU 架構AI伺服器出貨放量，市場訂單能見度明確，而英業達（2356）輝達H200產品將在第2季啟動出貨，B100產品則將於第4季啟動量產，預估今年伺服器方面，可望年增雙位數百分比。至於產能規劃，英業達伺服器廠及車電產線已落腳墨西哥，未來台灣、墨西哥廠區將集中供應美系客戶的AI伺服器訂單。

英業達除宣布，為進一步滿足 MCU 單晶片需求，正式推出 Minima 系列，定位於超低邏輯閘數 NPU （neural processing unit） IP，同時以單位成本最高算力為訴求，將迎來全新一波大單，此外，公司還透露，這款嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC 設計產業高度關注，目前已獲兩大 IC 設計大廠採用，很快就能替營運帶來全新動能，並引發市場滿滿期待。

4.仁寶（2324）

主要佈局：車電、醫療、5G模組、伺服器

說明：仁寶目前包括車電、醫療、5G電信模組以及伺服器等歸類在創新產品的項目中，總業績比例約5%，毛利率超過10%，隨著相關業務的成長性明確，可望優化仁寶的產品組合，配合明年整體科技產業可望邁向復甦，以及AI伺服器的佔比提升，成長展望正向。