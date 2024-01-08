快訊

早晨財經速解讀／台灣大缺工 薪資卻漲不動？非農超乎預期 軟著陸有望！

罹癌術後首談病情 王欣儀自曝已第二期：有轉移

昔日戰友鬧翻！邱顯智開嗆黃國昌：賣友求榮 站著說話不腰疼

整理包／AI 助攻營收看好？四大代工廠財報本周出爐 各產線展望一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

台四大代工廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）都將於本周公布去年12月營收成果、以及2024年最新展望。屆時市場將可透過財報數字，更精準的分析大廠去年全年的營運績效，也能藉機檢視去年最夯的「AI」、「AI PC」、「智慧醫療」等五花八門的利多題材，是否有實質貢獻。而《經濟日報》也為大家提前統整各家近日提早釋出的展望、及概要佈局，快來看看吧！

1.廣達（2382）：

主要佈局：AI伺服器、車用電子

說明：廣達集團近年積極佈局AI伺服器領域，透過旗下雲達跟兩大處理器巨頭輝達（NVIDIA）及超微（AMD）開發各式新品搶市，連董事長林百里都在短短半年內數度現身按讚，他看好AI伺服器大方向的發展趨勢，而有關應用方面的研發，他看好AI導入PC的應用、直言「今年將正式推出 AI PC」。

展望未來發展，廣達認為，在整個伺服器方面預期有雙位數增幅，主要由AI伺服器增溫所推動；車用電子部分，預期明年營收佔比達6-9%，與今年的高個位數相當，主要是預期AI伺服器明年將強勁增長、多少會稀釋車用電子的佔比，不過以絕對金額來看，車用電子仍會有強勁成長力道。

針對AI伺服器出貨，廣達指出，雖然之前有聽到上游 CoWoS 產能不足的傳聞，但目前來看大概在今年首季，上游應該就會將產量提高，上游如能有產量支援，對廣達出貨有利，對於後市不看淡，旗下AI伺服器業務表現將會再成長，而AI伺服器營收占比，也將再持續擴大。

2.緯創（3231）

主要佈局：雲端伺服器、資料中心、AI PC、車用電子、智慧醫療

說明：緯創結合集團旗下旗下緯穎近年持續布局雲端伺服器領域，業務範圍包括提供系統解決方案服務及設計一系列巨型資料中心、雲端基礎架構產品等各種雲端服務，也是未來市場趨勢。

市場近日傳出，緯創將成為2024年AI市場的最大贏家，並預估最快今（2024）年下半年就有機會成為英特爾 Gaudi 的模組與基板獨供廠商，提供其AI伺服器的系統設計與組服務（L10），也由於垂直整合的緣故，將有利整體利潤成長，預計全年AI晶片出貨量25-30 萬個。

雖然緯創一向不回應法人預估的相關數字及相關評論，但內部也看好整體AI伺服器營運表現逐季向上的趨勢。展望今年狀況，至於AI、AI PC、車用電子、智慧醫療等題材，擁有實際利多並非虛言，因此仍然看好長期發展趨勢，預估也將再次成為市場焦點。

3.英業達（2356）

主要佈局：AI伺服器、車載、 IC 設計

說明：AI伺服器市況火熱，市場上已有不少採輝達AI-GPU 架構AI伺服器出貨放量，市場訂單能見度明確，而英業達（2356）輝達H200產品將在第2季啟動出貨，B100產品則將於第4季啟動量產，預估今年伺服器方面，可望年增雙位數百分比。至於產能規劃，英業達伺服器廠及車電產線已落腳墨西哥，未來台灣、墨西哥廠區將集中供應美系客戶的AI伺服器訂單。

英業達除宣布，為進一步滿足 MCU 單晶片需求，正式推出 Minima 系列，定位於超低邏輯閘數 NPU （neural processing unit） IP，同時以單位成本最高算力為訴求，將迎來全新一波大單，此外，公司還透露，這款嵌入式神經網絡處理器，低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢吸引 IC 設計產業高度關注，目前已獲兩大 IC 設計大廠採用，很快就能替營運帶來全新動能，並引發市場滿滿期待。

4.仁寶（2324）

主要佈局：車電、醫療、5G模組、伺服器

說明：仁寶目前包括車電、醫療、5G電信模組以及伺服器等歸類在創新產品的項目中，總業績比例約5%，毛利率超過10%，隨著相關業務的成長性明確，可望優化仁寶的產品組合，配合明年整體科技產業可望邁向復甦，以及AI伺服器的佔比提升，成長展望正向。

仁寶伺服器業務起步較晚，不過目前主要服務企業客戶，約有近10%的比例是來自AI伺服器。法人稱，仁寶AI伺服器有80%的比例是出貨L6主機板，毛利率約10-15%之間，另外20%則來自貨L10整機櫃組裝業務，毛利率約落在高個位數與低雙位數。

廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 2024

延伸閱讀

AI晶片輝達PK超微…台積電通吃訂單 先進製程動能強勁

電視面板迎來復甦契機 市場看好群創、友達擺脫虧損

輝達降規晶片 陸廠不埋單

墨西哥三大優勢 吸引台廠布局

相關新聞

宏碁攻電競、裸視3D 產品 CES 展發表新 NB、螢幕及路由器

PC品牌大廠宏碁（2353）在美國消費性電子展（CES）2024開展前，除了推出全新AI PC產品外，另針對Predat...

NVIDIA、AMD 新款 AI 晶片積極採用先進封裝 穎崴旺矽大單在握

輝達（NVIDIA）及超微（AMD）對人工智慧（AI）應用的高效能運算（HPC）市占率之爭已然開打，英特爾、高通、聯發科...

宏碁 CES 發新品 推出第二波 AI PC 產品

PC品牌大廠宏碁（2353）繼去年底推出首波AI PC產品後，今（8）日在美國消費性電子展（CES）2024開展前，發出...

AI晶片輝達PK超微…台積電通吃訂單 先進製程動能強勁

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）今年在AI晶片市場激戰，超微MI300A系列產品本季起開始量產出貨，獲得客戶端積極採...

法說會前 小摩按讚晶圓雙雄

上市櫃公司新季度法說會登場，南亞科10日、大立光11日打頭陣，隨後台積電將在18日召開。摩根大通（小摩）搶先在法說會前按...

電視面板迎來復甦契機 市場看好群創、友達擺脫虧損

電視面板迎來復甦契機。研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告指出，32吋與43吋電視面板價格可望在元月提前止跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。