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宏碁攻電競、裸視3D 產品 CES 展發表新 NB、螢幕及路由器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
全新Acer Aspire 3D 15整合SpatialLabs先進光學解決方案，搭載最高Intel Core i7 ​ 13620H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4050筆電GPU等強大性能。宏碁／提供
全新Acer Aspire 3D 15整合SpatialLabs先進光學解決方案，搭載最高Intel Core i7 ​ 13620H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4050筆電GPU等強大性能。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）在美國消費性電子展（CES）2024開展前，除了推出全新AI PC產品外，另針對Predator 電競及 SpatialLabs 裸視3D產品線推出一系列產品，新品包含筆電、全新 OLED 和 MiniLED 曲面螢幕，以及與高通合作推出的兩款全新路由器。

宏碁宣布拓展旗下 SpatialLabs 裸視3D產品線，包含 Aspire 筆記型電腦及 Predator 電競螢幕。其中，全新 Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition 在15.6 吋 UHD 螢幕打造迷人的3D娛樂與創作體驗，內建AI驅動的 SpatialLabs 應用程式，無需配戴專用眼鏡，即能以裸眼欣賞3D場景或進行內容創作。

宏碁表示，開發者能將 Aspire 3D SpatialLabs Edition 化為真實檢視3D作品的工作利器。Windows 11中的Microsoft Copilot，透過AI提升創造力和生產力，並透過宏碁AI支援解決方案中的 Acer PurifiedView 和PurifiedVoice ，提升這款3D筆電的視訊會議效果。

宏碁亦擴大 Predator 電競螢幕系列，發表全新四款高階產品，具備超寬曲面螢幕、出色畫質和流暢效能，為專業遊戲玩家提供前所未有且栩栩如生的遊戲體驗。

其中兩款機型搭載2304分區的 MiniLED 螢幕，旗艦款 Predator Z57擁有該系列最大的57 吋螢幕，具備雙 UHD（7,680x2,160）解析度、120 Hz螢幕刷新率的顯示器；Predator X34 V3則配置34吋螢幕，為深受電腦遊戲玩家喜愛的尺寸。

另，效能強大的39吋 Predator X39 和34 吋 Predator X34 X，皆配備色彩明亮的 OLED 螢幕，擁有高達240 Hz螢幕刷新率和極速0.01毫秒像素反應時間，能呈現極致流暢的視覺饗宴。

此外，宏碁與高通合作推出兩款全新電競路由器，以 Qualcomm 沉浸式家用連接平台和三頻 Wi-Fi 7 的強大功能，提供穩定的連接和強化的無線遊戲體驗。

其中，Predator Connect X7 5G CPE 能藉由5G和 Wi-Fi 7釋放極快的網路速度，並支持雙 WAN（Dual WAN）連結減少中斷風險；Predator Connect T7 Wi-Fi 7網狀路由器提供快速、可靠且廣泛的網路覆蓋範圍，並兼具多重連結 Wi-Fi 網狀系統的擴展性，提供媲美有線連接的網路延遲值。

兩款全新機型皆搭載高通技術公司先進的四核心處理器，為玩家和串流媒體用戶提供流暢的線上體驗、強化 Wi-Fi 7頻譜利用率，以及提升 MU-MIMO 和 OFDMA 的跨設備連接效率。

宏碁推出新款Wi-Fi 7 Predator系列路由器，借助高通的無線技術，使新機型的輸出速度較Wi-Fi 6提高一倍，且能透過Wi-Fi 7降低延遲。宏碁／提供
宏碁推出新款Wi-Fi 7 Predator系列路由器，借助高通的無線技術，使新機型的輸出速度較Wi-Fi 6提高一倍，且能透過Wi-Fi 7降低延遲。宏碁／提供

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