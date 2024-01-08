宏碁 CES 發新品 推出第二波 AI PC 產品

PC品牌大廠宏碁（2353）繼去年底推出首波AI PC產品後，今（8）日在美國消費性電子展（CES）2024開展前，發出第二波AI PC產品，新品涵蓋輕薄筆電Swift系列、碳中和NB Aspire Vero 16等，進一步擴大宏碁AI PC產品線陣容。

宏碁宣布擴大Swift輕薄筆電系列產品線，包含Swift Go 16、Swift Go 14及Swift X 14。新機全面搭載全新Intel Core Ultra處理器，並配備Intel首款NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，滿足內容創作、學校課業、生產力和娛樂等多種需求。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，宏碁繼上個月推出首款搭載Intel Core Ultra筆電產品後，持續擴大Swift 系列產品陣容，期待能透過高階筆電及AI技術，讓更多使用者能體驗令人振奮且高效的產品使用。

Swift Go系列專為次世代運算需求所打造，透過AI支援技術強化使用者體驗和創造力，僅需按下專門設置的Copilot按鍵即能啟動Windows Copilot，讓使用者輕鬆駕馭AI功能，優化工作、創作和娛樂的時間運用，大幅提升Swift Go筆電產品的吸引力。

兩款AI筆電皆搭載具有時序雜訊抑制技術（TNR）的1440p QHD網路攝影機，支援具AI功能的Acer PurifiedView，能增強視訊會議功能，包括背景模糊、自動取景、視線校正等效果，呈現高品質的視訊畫面，另有Acer PurifiedVoice 2.0 技術的AI降噪功能。

此外，宏碁發表全新Aspire系列筆電。其中，全新AI PC Aspire Vero 16，搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器，支援 Intel AI Boost 及 Wi-Fi 7。該機先前已在去年12月杜拜COP28期間首次亮相，惟當時宏碁並未公布產品細節。

宏碁承諾將針對Aspire Vero 16實踐碳中和，遵循國際標準計算碳足跡與抵銷。同時，於產品生命週期的各個階段，以實際行動減少碳足跡，再透過高品質碳權抵銷達成碳中和。

Aspire Vero 16兼具優異的筆電效能及環保創新概念，不僅為Intel Evo Edition筆電，於機殼上提升消費後回收（PCR）塑料的使用比例，更達到2021年機型的兩倍。