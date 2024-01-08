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宏碁 CES 發新品 推出第二波 AI PC 產品

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁發表全新AI PC Aspire Vero 16，搭載最新Intel Core Ultra 7處理器和Intel AI Boost技術。宏碁／提供
宏碁發表全新AI PC Aspire Vero 16，搭載最新Intel Core Ultra 7處理器和Intel AI Boost技術。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）繼去年底推出首波AI PC產品後，今（8）日在美國消費性電子展（CES）2024開展前，發出第二波AI PC產品，新品涵蓋輕薄筆電Swift系列、碳中和NB Aspire Vero 16等，進一步擴大宏碁AI PC產品線陣容。

宏碁宣布擴大Swift輕薄筆電系列產品線，包含Swift Go 16、Swift Go 14及Swift X 14。新機全面搭載全新Intel Core Ultra處理器，並配備Intel首款NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術，滿足內容創作、學校課業、生產力和娛樂等多種需求。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，宏碁繼上個月推出首款搭載Intel Core Ultra筆電產品後，持續擴大Swift 系列產品陣容，期待能透過高階筆電及AI技術，讓更多使用者能體驗令人振奮且高效的產品使用。

Swift Go系列專為次世代運算需求所打造，透過AI支援技術強化使用者體驗和創造力，僅需按下專門設置的Copilot按鍵即能啟動Windows Copilot，讓使用者輕鬆駕馭AI功能，優化工作、創作和娛樂的時間運用，大幅提升Swift Go筆電產品的吸引力。

兩款AI筆電皆搭載具有時序雜訊抑制技術（TNR）的1440p QHD網路攝影機，支援具AI功能的Acer PurifiedView，能增強視訊會議功能，包括背景模糊、自動取景、視線校正等效果，呈現高品質的視訊畫面，另有Acer PurifiedVoice 2.0 技術的AI降噪功能。

此外，宏碁發表全新Aspire系列筆電。其中，全新AI PC Aspire Vero 16，搭載新一代 Intel Core Ultra 處理器，支援 Intel AI Boost 及 Wi-Fi 7。該機先前已在去年12月杜拜COP28期間首次亮相，惟當時宏碁並未公布產品細節。

宏碁承諾將針對Aspire Vero 16實踐碳中和，遵循國際標準計算碳足跡與抵銷。同時，於產品生命週期的各個階段，以實際行動減少碳足跡，再透過高品質碳權抵銷達成碳中和。

Aspire Vero 16兼具優異的筆電效能及環保創新概念，不僅為Intel Evo Edition筆電，於機殼上提升消費後回收（PCR）塑料的使用比例，更達到2021年機型的兩倍。

宏碁同步推出全新 Acer Aspire Go系列筆電，提供15.6吋和14吋兩款機型，配備WUXGA顯示器、超窄邊框設計、最高達16 GB的記憶體、1 TB SSD儲存空間，以及一系列的必備功能，大幅提升使用者體驗。

Acer Swift X 14能滿足創作者與學生的多元需求。宏碁／提供
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