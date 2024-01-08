元月行情落空？台股首週跌400點 惟「6檔」光通訊強撐

台股今(2024)年首週下跌411.67點，不僅連續四個交易日收黑、週線也隨之翻黑，把市場投資人殺個措手不及，而手握AI題材的四大代工廠同樣全數收黑。以籌碼面來看，外資上週連連倒貨多檔AI指標股，又以緯創（3231）、英業達（2356）最多，近5日分別賣超逾4.1萬、3.3萬張；而外資籌碼轉而買超包括東典光電（6588）、光聖（6442）、前鼎（4908）、波若威（3163）、百一（6152）、兆赫（2485）等6檔光通訊類股。

台股市場上週五（1/5）以17519.14點作收，不僅跌破5 日線、10 日線，連月線也跟著失守，而大盤買氣受到市場低迷的氣氛影響，也跟著走衰。根據公開資料統計籌碼動向，台鏈代工廠遭三大法人連連倒貨，而緯創（3231）近四日（上週）遭三大法人合計賣超65710張（6.57萬張），賣超張數為四大代工之冠。

至於英業達（2356）也同樣遭賣壓影響，近四日（上週）遭三大法人合計賣超達31760張（3.17萬張），賣超張數為四大代工廠中的第二多；而仁寶（2324）也同樣遭市場連連賣超，合計近四日（上週）則遭三大法人賣超達12167張（1.21萬張），總張數位列代工鏈第三多。公開資料顯示，本周外資共賣超達294.5億元，而緯創（3231）遭外資賣超逾6萬張、穩坐上週賣超冠軍的寶座 。

此外，隨著市場提升對「AI、雲端應用」的高度關注，同時也帶動AI等題材走勢強勁，而市場看好光通訊模組在今（2024）年正式邁向1T以上的傳輸時代，也因此讓矽光子與共同封裝光學元件（CPO）有關之個股再度發威。據資料顯示，台廠光通訊族群包括東典光電（6588）、光聖（6442）、前鼎（4908）、波若威（3163）、百一（6152）、兆赫（2485）等6檔個股，上週皆獲得外資青睞，成功保持買超態勢。