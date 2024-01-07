黃仁勳的3個職涯建議：愛你所做、專注當下、接受磨難

摘要 1.輝達從瀕臨破產到市值衝破一兆美元，明星CEO黃仁勳就靠三個關鍵職涯思維，分別是：熱愛你的工作、享受當下、持續學習。 2.雖然聰明的腦袋很多，但想成為傑出的領導人，需要培養恆毅力，因為偉大的事物要成真，都必經過磨難與痛苦。

如果要提到2023年的明星執行長，你會想到誰？除了OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），相信你一定也會想到頂著一頭灰髮，不管天氣幾度，都穿著招牌黑色皮衣輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。

日前，他應邀出席華美半導體協會（CASPA）的年度晚宴，擔任爐邊談話的講者，分享輝達如何創立、求生存，一路成長到超過市值一兆美元的公司，也包括自己一路以來築夢、工作的心得。他始終相信自己正在做的事，並充滿熱情的加以實踐並實現。

商周整理了黃仁勳的談話，在2024年的新開始，提供一個全新看待工作與職涯的視角，助攻你踏上更快樂、更有潛力的生活。

1. 熱愛你的工作、全力以赴

有位與會者在提問環節中發言：「在瞬息萬變的AI時代，年輕的專業工作者，該如何探索自己的職業生涯？」

「我熱愛我所做的每一份工作，包含洗碗和掃廁所。」黃仁勳說。

他的第一份打工，是在連鎖餐廳Denny's擔任洗碗工，接著他成為收拾餐盤、打打雜的bus boy，最終被晉升為服務生。

黃仁勳笑稱，自己若還留在Denny's，應該已經是Denny's的執行長！他說，沒有人掃廁所比他掃得更好，也沒有人洗碗能比他更有效率。

後來，他先後到了超微（AMD）、LSI Logic工作，如果不是有同事的鼓勵與說服，他不會創業，可能現在還在LSI Logic上班。

2. 專注當下、享受此刻

接著，他分享了一段影響自己很深的對話。

某個溽暑，他與家人到日本京都苔寺參觀，在那裡黃仁勳見到一名正在整理花園的老園丁，他的竹簍很小，裡頭只有2、3株枯死的苔癬。

黃仁勳問：你在這裡工作多久了呢？老園丁答，他照顧這座花園已經30年了。黃仁勳還是很疑惑，「花園如此之大，但你擁有的工具那麼小，你怎麼照顧整座花園呢？」

老園丁說：「我有很多的時間」。

「事實上，這是我能給你們最好的職涯建議，」黃仁勳以此總結，「大部分的時間，我在這裡等著世界向我走來，我很少追著事情跑、我沒有戴錶，而是專注當下，我享受著我正在做的事。」

這也呼應輝達今日的成功。黃仁勳說，認識自己的人都知道，他從沒有所謂的長期策略和計畫，「我們想的都是，今天要做好什麼事？」

「『現在（now）』是最重要的時間，把自己奉獻給此刻吧！」他說。

3. 持續學習，發展恆毅力

「身為一個工程師，學習之路是沒有盡頭的。事實上，星期六是我的學習日。」黃仁勳說。時至今日他都維持著這個習慣，他相信只要每天持續的學習，好事自然會降臨。

他強調自己的STEM（科學、技術、工程和數學）背景，是他能在半導體、AI與計算領域工作的基石。

他鼓勵年輕一代學習STEM，因為只要掌握了「第一原理」（First principle）的思考方式——也就是回歸事物的本質，將其拆分解構、分析，作為做決策的依據，並找到實現目標的最佳解方——就能融會貫通許多產業的基礎原理，開啟許多不同職涯的大門。

他也提到，世界上聰明、優秀的人很多，若想脫穎而出，成為一個傑出的領導者，最重要的是恆毅力（Grit）。你不僅要能吃苦耐勞，還得堅持不懈，因為創業和偉大創新，都需要經歷大量的磨難才能淬煉出來。

資料來源：CASPA、Tom’shardware

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