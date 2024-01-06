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2023年營收…大立光回暖 鴻海歷年次高

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

消費性電子產品景氣如何？昨日蘋果供應鏈兩大關鍵廠商鴻海集團、手機鏡頭之王大立光陸續公布去年全年營收及今年首季展望。其中，鴻海二○二三年自結營收為六兆一千五百九十六億，創歷年同期次高，略優於市場預估；大立光全年合併營收四八八點四二億元，也較前年成長百分之二。

大立光昨公布自結十二月合併營收為四十七點八一億元，較上月營收衰退百分之三十，較去年同期成長百分之十九；第四季合併營收一七八點八三億元，季增百分之三十一，年增百分之二十四。

大立光營收自去年七月突破三十億元大關後一路高歌猛進，前十一月合併營收較去年同期年增百分之一，正式重返正成長軌道。昨再公布的十二月營收雖較前一個月衰退，但第四季營收為二○一九年來單季新高，業績苦盡甘來。

產品比重顯示高階鏡頭比重增加：兩千萬畫素以上產品占上月合併營收比重二至三成。

大立光下周舉辦法說會，執行長林恩平日前證實高階鏡頭需求回溫，客戶新機賣得較預期好，但今年首季將受制季節性因素。

鴻海昨公布十二月營收四千六百○一億亦優於市場預估，全年自結營收也創歷年同期次高。但各產品中，「元件及其他產品類別」持平，消費智能產品類別、雲端網路產品類別及電腦終端產品類別都略衰退。鴻海預估今年首季進入淡季。

營收 大立光 手機鏡頭

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