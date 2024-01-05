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研調：動力電芯均價上月跌幅擴大 預計第2季有望回穩

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

動力電芯去年全年月均價下跌逾五成，研調機構預計今年動力電池市場需求將保成長15%至20%，隨產業鏈各產品庫存逐步去化，並有望在第2季回歸至健康水位，預料鋰電池產品價格將止跌回穩。

TrendForce研究顯示，隨市場持續去化庫存去化，去年12月中國大陸動力電芯均價月跌幅擴大為6%至10%，車用方形三元電芯、鐵鋰電芯及軟包型三元動力電芯均價下跌為每瓦時（Wh）0.45人民幣至0.55人民幣不等。

儲能電芯方面，由於市場需求低於預期，加上行業產能擴張過快，儲能電池行業供應過剩、庫存堆積明顯，自去年第3季起儲能產業開始進入庫存去化階段，去年12月中國儲能電芯均價已跌至每瓦時0.45人民幣，月跌幅約4%。

此外，在儲能行業招標機制下，儲能電芯競價激烈，部分儲能電芯的集中採購價格已下壓至每瓦時0.4人民幣以下，低於部分電芯企業成本價。

消費電芯方面，去年12月電芯需求繼續降溫，電芯廠商以低價拋售，積極去化庫存，開工率仍低，鈷酸鋰電芯均價月跌幅約8%，至每瓦時5.77 人民幣。

目前原料碳酸鋰跌勢未止，鈷酸鋰電芯成本繼續下滑，面對2024年第1季需求淡季，預計1月電芯價格仍將繼續下滑，但由於近期鈷原料價格已小幅回漲，預計消費電芯跌幅或將收窄。

TrendForce表示，2023年鋰電池產業鏈經歷一輪產能大規模釋放，但因終端需求放緩，使行業整體陷入產能過剩週期，鋰電池原材料價格均大幅下滑。

其中，2023年底碳酸鋰價格已回落至每噸10萬元以下，帶動電芯材料成本不斷下行。

2024 人民幣

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