宏達電去年12月營收6.35億元 月增8成

宏達電今（5）日公布2023年12月營收6.35億元，月增82%、年增22%，累計2023全年合併營收44.18億元，較2022年微幅增加0.21%，與前年持平。

宏達電近年來積極推動元宇宙生態系的發展，於2023年底宣布與高雄市政府合力將高雄的特色文化融入虛擬技術，打造一個融合真實與虛擬世界的未來城市模式。在VIVERSE元城市中建構多元化虛擬活動和設施，包括藝文展覽、娛樂表演、演唱會、賽事直播、商城購物等。

同時，宏達電攜手教育部啟動教育元宇宙計畫，舉行全台首例跨校共融於元宇宙的示範教學，在教育元宇宙課堂上，苗栗縣通霄及蕉埔國民小學師生透過VIVERSE平台展開沉浸式共學體驗。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，元宇宙提供教育領域無窮的沉浸式空間，讓師生以全新方式學習、交流和探索知識，更是展現了一個開放、平等的學習理念。

VIVERSE也與與華納音樂台灣跨界合作，透過VIVERSE沉浸式3D互動空間技術，在元宇宙還原NANA JUMP MV中的音樂世界，結合 VIVE Mars虛擬製片系統，為NANA JUMP華語音樂翻唱宇宙IP計畫量身打造3D音樂互動場景，透過VIVERSE及VIVE Mars虛擬偶像解決方案，為VTuber等內容創作者提供低進入門檻的經營及創作模式。

此外，DeepQ 也宣布與彰化基督教醫院合作，推出升級版「蘭醫師 LineBot3.0」智慧醫療照護對話機器人服務。這是全台首創橫跨10間分院的「AI 人工智慧＋醫療對話機器人」，透過 LINE 提供民眾24小時衛教應答、AI科別導診、看診前問題筆記等多元服務。

「蘭醫師 LineBot3.0」採用先進的 AI 生成式自然語言處理技術，提升用戶體驗，為用戶提供更個性化和精確的醫療衛教與健康資訊。

此智慧醫療服務不僅提高醫院服務水準，還降低了民眾對衛教護理人員的依賴，推進科技與醫療的融合，為社會帶來更進步、更貼心的健康管理新體驗。