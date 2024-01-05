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聯詠去年第4季營收季減6.1% 略優於財測

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯詠副董事長王守仁。圖/聯合報系資料照片
聯詠副董事長王守仁。圖/聯合報系資料照片

IC設計大廠聯詠 （3034） 今日公布去年12月營收為86.79億元，月減3%，為近十個月來低點，但年增11.7%；累計2023年全年營收為1104.28億元，年增0.43%，為歷史次高。

聯詠第4季營收為271.52億元，季減6.1%，略超過財測高標。

聯詠稍早提出去年第4季財測目標，以1美元兌換新台幣32元匯率基礎計算，季營收落在261-271億元，季減7-10%，毛利率約38.5-40.5%，營業利益率21-23%，雙率也分別較上季下滑，實際營運結果略優於預期。

展望今年，聯詠表示，產業鏈經歷去年庫存調整，庫存已回到相對健康水位，產品價格也逐漸穩定。

公司看好今年產業將重回正常的季節性，包括手機OLED、TV SoC、PC／NB、車用及ASIC等產品，都會有不錯表現。

聯詠 營收

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