威剛董座陳立白：DRAM與NAND Flash價格可望維持一整年多頭

記憶體品牌暨模組大廠威剛（3260）受惠記憶體市況多頭湧現，以及公司全球通路布局優勢，今公布2023年第4季合併營收逾110億元，繳出季增近三成的亮眼成績，並締造55季以來單季新高，同時也推升2023年全年合併營收達337億元，僅年減3.9%，優於記憶體價格走勢表現。

威剛董事長陳立白表示，看好記憶體原廠減產與產能排擠效應發酵，且AI應用將在下半年開始不斷擴大，相關伺服器、PC與智慧手機等需求都將接踵而至，DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格可望維持一整年多頭格局。

陳立白進一步強調，目前記憶體市況已進入過去10幾年從未發生過的多頭行情，不僅供給端緊縮且漲價態度強硬，需求端也有一連串新興AI需求產生，以及車用記憶體需求大幅增加，看好今（2024）年記憶體價格正向走勢，且第1季的NAND Flash與DRAM價格漲幅，和去年第4季相比，將不遑多讓。

隨上半年記憶體價格易漲難跌，陳立白預估本季將可見另一波記憶體備貨需求回籠，也可望帶動威剛營運表現。

威剛今公告2023年12月合併營收為31.45億元，年增33.5%；單月DRAM營收比重為46.23%，固態硬碟（SSD）產品占比28.23%，記憶卡、隨身碟與其他產品為25.54%；累計2023年第4季合併營收達110.31億元，季增28.4%；2023年第4季DRAM營收貢獻比重上升至52.18%，SSD為29.38%，記憶卡、隨身碟與其他產品18.44%。