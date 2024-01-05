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中山大學與澳洲公司簽約 技轉矽光子定位技術

中央社／ 高雄5日電

國立中山大學光電工程學系團隊開發「矽光子積體電路光纖陀螺儀裝置」定位技術，助攻衛星、無人機、自駕車等產業，成果成功技轉，今天與澳洲公司簽約，總金額達1600萬元。

中山大學新聞稿指出，此定位技術不僅成功讓感測元件的尺寸與成本大幅降至一成，且仍能達到戰術級的陀螺定位特性，較市售微機電陀螺儀精準度提升至少10倍，在衛星、無人機、自動駕駛車與機器人等商業應用上有相當大幫助。

研發成果與澳洲航電導航模組設計開發商AzimuthAvionics Pty Ltd簽署「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」國際技術移轉授權合約，總金額新台幣1600萬元的非專屬授權；有助台灣航電導航產業發展，並增進台澳科技交流。

中山大學光電系教授洪勇智指出，矽光子積體電路近10年來相當受注目，使用光子來傳輸與處理訊號，具有超高頻寬、高解析度、低耗能與不受電磁干擾等優勢，應用擴及光感測系統、高速光連結、物聯網、量子計算與生物醫學領域，使得它成為突破性的解決方案。

洪勇智說，人工智慧逐漸成為科技領域的顯學，對高效能運算的市場需求不斷攀升，晶片開發商爭相推出更強效的AI處理晶片。為了提高大量資料搬移的速度與效率，國際半導體巨頭包括台積電、Intel、Nvidia、AMD等公司，看準矽光子具有傳輸速度快且低耗損的優勢，積極投資開發矽光子技術。

中山大學光電系研究團隊在2013年開始與國內產業界共同建立矽光子技術，除了發展矽光子應用於通訊與運算領域，也利用矽光子平台開發感測晶片，並於2018年成功爭取到國科會矽光子旗艦計畫，發展矽光子光纖陀螺儀技術，奠定此次國際技術轉移案的基礎。

中山大學校長鄭英耀、光電系教授洪勇智以及AA公司董事菲利普．勞斯今天皆出席簽署儀式。鄭英耀致詞說，洪勇智教授早已與台積電共同開發矽光子元件關鍵技術多年，於2014年投入光纖陀螺儀研究，去年10月獲國科會2023未來科技獎。

AA公司董事菲利普．勞斯表示，矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置技術相當具有前瞻性，相較於軍用陀螺儀，其發展性具有顯著體積與成本優勢，這次合作旨在將技術商品化，銜接中高階市場，未來也將在台灣生產相關產品。

光纖 中山大學 積體電路

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