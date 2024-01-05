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高階鏡頭升級誰最受惠？郭明錤點名玉晶光是關鍵贏家

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧手機高階鏡頭升級週期再起，包括蘋果iPhone 17前相機升級、iPhone 16 Pro潛望鏡與超廣角、Vision Pro、華為P70超廣角等，天風國際證券分析師郭明錤認為，在未來1~2年玉晶光（3406）將成為關鍵贏家。

郭明錤點名玉晶光在未來1~2年將擁有數個高階產品的關鍵成長動能，包括iPhone 17的前相機鏡頭顯著升級、iPhone 16 Pro系列潛望鏡鏡頭 (Apple稱為四重反射稜鏡)、Vision Pro的高單價Pancake、iPhone 16 Pro系列超廣角鏡頭、華為P70系列的超廣角鏡頭。

郭明錤說，iPhone 17前相機將升級至24MP/6P鏡頭，對比 iPhone 15 & 16的12MP/5P鏡頭，成像品質可望大幅提升；玉晶光為iPhone前相機主要鏡頭供應商，由於6P鏡頭單價較5P高出100~120%，將可望顯著貢獻玉晶光2025年下半年營收超過30億元與利潤。

郭明錤指出，玉晶光驗證iPhone 16 Pro潛望鏡的進度順利，可望自今年第2季底，第3季初開始出貨，顯著貢獻今年下半年營收超過30億元與利潤；郭明錤預估，兩款iPhone 16 Pro的出貨可望較iPhone 15 Pro系列增加5~10%，因此，即使考慮潛望鏡降價10~15%、與大立光（3008）仍是主要供應商，iPhone 16 Pro高單價潛望鏡仍可顯著貢獻玉晶光今年下半年的營收與利潤。

郭明錤表示，玉晶光自去年底、今年初開始大量出貨Vision Pro的高單價Pancake ，且為獨家供應商，預估將貢獻今年營收約10億元；Vision Pro對玉晶光的營收貢獻程度較大多數供應商明顯；另外，玉晶光為iPhone 16 Pro系列超廣角鏡頭主要供應商，獲利將可望進一步成長。

除了蘋果之外，郭明錤指出，玉晶光為華為今年上半年新機P70系列的超廣角鏡頭供應商，因P70系列超廣角相機升級且出貨量預期較P60系列出貨量年增100~120%，可望降低淡季效應對玉晶光的影響。

台股今（5）日開高震盪，玉晶光早盤以424元開出，上漲3.5元，一度拉升至424.5元，但盤中翻黑，一度下滑至411.5元，下跌9元，盤中跌幅逾1%。

iPhone 玉晶光 鏡頭

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