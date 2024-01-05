英業達笑看 AI 伺服器市況 再放豪言估今年營收倍數增長

AI伺服器市況火熱，目前已有不少採輝達（NVIDIA）AI-GPU架構AI伺服器出貨放量，市場訂單能見度明確，代工大廠對後市需求樂觀度看增，而英業達（2356）輝達H200產品將在第2季啟動出貨，B100產品則將於第4季啟動量產，預估今年伺服器方面，可望年增雙位數百分比。

研調機構集邦（TrendForce）日前出具報告顯示，隨著服務供應業者加大人工智慧（AI）投資力道，也將推升全球市場在AI伺服器方面的需求跟著揚升，預估AI伺服器2024年出貨量可望再增加逾38%，AI伺服器占所有伺服器比率，將突破雙位數接近12%。

對此，野村證券也發布報告指出，全球伺服器今（2024）年營收年增率調升，從16%增加至37%，主要受惠於AI晶片供應上揚，以及全球雲端服務供應商積極投資AI；預期AI伺服器今年將成長123%，AI伺服器營收占整體伺服器營收比重，於2024年也會提高到46%。

英業達近年積極衝刺AI布局，搭載超微（AMD）MI300系列GPU架構AI伺服器將自本季出貨，為AI伺服器方面增添新動能，而公司今年在美系雲端服務供應商的AI需求暢旺下，將帶動此區塊整體業績年增雙位數百分比，進一步細分伺服器機種，AI伺服器營收將倍數成長，通用型伺服器、企業用伺服器營收皆將年增中個位數百分比，未來發展相當樂觀。

針對海外布局，英業達已選定在泰國設置新生產據點，該廠已動工，客戶認證時間在2024年第4季，最快2025年第1季量產；而墨西哥新廠未來生產規模將等同於中國大陸廠區，現已投產，在手訂單如果要完全滿足，預計要等到2024年第4季。英業達也看好AI伺服器在未來二、三年將呈雙位數成長。

英業達透露，AI伺服器市場整體來看仍以輝達產品為主流，並聚焦高階訓練用的AI伺服器產品，而英業達 AI 伺服器出貨以主板為主，毛利率達雙位數以上，旗下伺服器主機板佔出貨已達2成市占；今年出貨首重H100、A100等款式，明年將以L40S推論型為主，至於泰國新廠預計從第4季開始生產筆電與伺服器。