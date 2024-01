英業達 IC 設計大揭秘 法人提7點直呼「眼睛一亮」

代工大廠英業達(2356)近年看準終端算力需求持續攀升的趨勢,推出嵌入式神經網路處理器IP進軍IC設計上游,正式由硬體製造跨入晶片設計。對此,有市場法人在翻閱一遍公司官網提供的說明資訊後,依序就效能、功耗、面積等要項,歸納出7個重點,他認為,公司所稱「練功5年」並非虛言,而是真的有所本、並有自己的理論基礎,不免讓人眼睛一亮。

據悉,英業達積極進攻各種邊緣 AI 運算應用領域,為進一步滿足 MCU 單晶片需求,已推出Minima™ 系列,定位於超低邏輯閘(Gate Count)數NPU (neural processing unit) IP,同時以單位成本最高算力為訴求,自去年首季以來已與國內前10大IC設計廠洽談合作、去年第4季開始下線製造。基本面研究機構則翻出英業達AI中心官網資料進行分析,而《經濟日報》也特地為大家列出這些要點,快來看看吧!

1. 英業達官網AI中心網頁有一個項目:神經網路處理器IP,上面列出三篇論文,最後一篇A Dense Tensor Accelerator with Data Exchange Mesh for DNN and Vision Workloads有引用其他兩篇(GrateTile、MERIT),因此假設第三篇是延續最新的成果,三篇都和DNN AI影像處理有關、都和記憶體節省、使用效率和訪問速度有關。

他指出,第三篇論文中提出一個密集張量加速器,採用一種可擴張的、讓記憶體更有效率的架構,用於各種DNN和電腦視覺工作負載,方塊圖上由很多PE和SRAM緩衝由蝴蝶型網路組成,可降低整體緩衝記憶體和DRAM提取分別達2~22倍和最高5倍,這個AI加速器架構稱為VectorMesh(TM)。

2.VectorMesh是可擴張的,所以適合從最小的8051 MCU到32/64bits RISC CPU搭配作電腦視覺、影像辨識類的AI NPU block,例如實作可用於物件偵測、特徵偵測、人臉偵測、人臉辨識、姿態辨識、圖像分割、圖像美化、雜訊過濾等應用, IP產品從小到大為「Minima(TM)」、「Parva(TM)」、「Magna(TM)」三個系列

3. 法人提到,因為節省SRAM buffer所以公司宣稱邏輯閘數(Gate count)在相同製程條件與相同運算能力下更比同業小4倍,電晶體減少自然也會省成本,SRAM減少加上外部DRAM提取次數減少(速度增加),功耗自然就減少。

4.另外,官網顯示「結合從模型訓練、設計及 SoC 整合到晶片量產階段,一站式且客製化設計的 IP 導入與整合服務」這句話他則會解讀成,IEC(國際電工委員會)將推論引擎演算法做成RTL IP(Verilog),讓客戶當作NPU整合進客戶自己的的CPU/MCU裡面,並且可針對客戶的產品需求代訓練模型,把訓練成果的參數權重一併提供給客戶(客戶可放在eFlash/firmware/電路/軟體中)。

5.他指出,公司在官網上寫道「含括將整合所需的相關 Toolchain 朝全自動化發展,使 IC 設計公司在取得英業達技術後,隨時在線使用開發,縮短交叉驗證時間」而這句話他會解讀成,IEC會將已有的模型、訓練資料集、測試程式和資料集、開發工具等,放在公司網站,讓授權客戶可以針對自己的IC搭配 VectorMesh 之後的AI效果進行反覆評估。

6.本來以為只是一個普通的向量矩陣乘法器IP,給客戶趕時間time to market用的,但看起來公司說「練功5年」是有所本,有他的理論基礎(雖然論文當然看不懂),比起其他規模相當的NPU IP能達到PPA三項優勢,這部分外人不可能評估,只有讓客戶是否採用、讓產品說話,新聞稿說有兩家IC設計大客戶,就先看看吧。

亂猜一個例子,數位監控很多人做,老人跌倒這個動作,大家的產品都可以偵測,但是用傳統方法不是AI,如果改成AI演算法可以更準確、更省電、更省成本、更快速,就有機會改AI,而IEC(國際電工委員會)說他的IP比別人擁有更好的PPA(「效能/功耗/面積」,簡稱「PPA」)。