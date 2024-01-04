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智原今日宣布 成為Arm Total Design設計服務合作夥伴

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

ASIC設計服務廠智原（3035）於今（4）日宣布，成為Arm Total Design的設計服務合作夥伴。

智原表示，將充分發揮Arm Neoverse計算子系統（CSS）的優勢，致力於提供卓越性能和創新的先進雲端、高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）晶片

智原指出，與Arm的長期合作始於2002年，身為Arm Total Design計畫的一員，該公司成為其台灣首家設計服務合作夥伴，將提供全方位的ASIC服務，包括Neoverse CSS的子系統整合和硬核解決方案。

Arm基礎架構業務部資深副總裁暨總經理Mohamed Awad提到，Arm Total Design透過在系統單晶片開發的各階段參與至關重要的生態系統專業知識，為基礎架構提供更迅速、風險更低的客製化晶片。很高興智原提供系統單晶片設計方面的專業知識，並期待這次合作為新一代客製化晶片設計帶來的成果。

智原營運長林世欽強調，很榮幸成為Arm Total Design的設計合作夥伴，該公司提供多元客戶所需的靈活商業模式，包括晶片實體設計服務（DIS）和整合Chiplets的3DIC先進封裝服務，跨足各晶圓廠和先進製程節點，將憑藉在Neoverse CSS、Arm IP和設計流程的專業知識全力支持此生態系統。

IC設計 Arm 晶片 智原

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