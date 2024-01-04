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去年12月動力電芯均價跌幅擴大 預計今年Q2價格有望回穩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

12月動力電池市場庫存去化持續，導致電芯需求進一步收斂。由於市場缺乏訂單，電池產業鏈各供應商為穩定現金流，採取低價拋售搶單策略，各類產品價格繼續下行。據TrendForce研究顯示，12月中國動力電芯均價月跌幅擴大至6~10%，車用方形三元電芯、鐵鋰電芯和軟包型三元動力電芯均價（以下均以人民幣計）分別跌至0.51元/Wh、0.45元/Wh和0.55元/Wh。

儲能電芯方面，由於市場需求不及預期，加上行業產能擴張過快，儲能電池行業供應過剩、庫存堆積明顯，自去年第三季起儲能產業開始進入庫存去化階段，12月中國儲能電芯均價已跌至0.45元/Wh，月跌幅約4%。此外，在儲能行業招標機制下，儲能電芯競價激烈，部分儲能電芯的集中採購（集中大量訂單並進行價格談判）價格已下壓至0.4元/Wh以下，低於部分電芯企業成本價。

消費電芯方面，12月電芯需求繼續降溫，電芯廠商以低價拋售，積極去化庫存，開工率仍低，鈷酸鋰電芯均價月跌幅約8%，至5.77 元/Ah。目前原料碳酸鋰跌勢未止，鈷酸鋰電芯成本繼續下滑，面對2024年第一季需求淡季，預計1月電芯價格仍將繼續下滑，但由於近期鈷原料價格已小幅回漲，預計1月消費電芯跌幅或將收窄。

TrendForce表示，2023年鋰電池產業鏈經歷一輪產能大規模釋放，但由於終端需求放緩，使行業整體陷入了產能過剩週期，鋰電池原材料價格均大幅下滑。其中，2023年底碳酸鋰價格已回落至10萬元/噸以下，帶動電芯材料成本不斷下行。相較2023年初，至12月動力電芯月均價已跌逾五成。預計2024年動力電池市場需求仍將保持增長，年成長率預估約15~20%，隨著產業鏈各產品庫存逐步去化，庫存有望在第二季回歸至健康水位，鋰電池產品價格也將回穩。

消費

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