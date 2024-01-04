受惠LCD電視面板報價轉為獲利 2024年出貨量預估約2.42億片

過去大型運動賽事確實是助刺激市場需求的議題，但因全球經濟展望仍不佳，LCD電視面板出貨量與面板廠的設定目標恐將有一段落差，TrendForce預估，2024年LCD面板出貨約落在2.42億片，年成長率約3.4%；出貨面積則因產品尺寸放大，預估將有機會年增8.6%。

目前由面板廠自訂的2024年出貨目標來看，合計約2.51億片，LCD電視面板運營好轉，加上IT面板競爭激烈，故需仰賴電視面板去化產能，成為2024年面板厰生產意願提升的主因。此外，近期市場陸續傳出面板業可能出現新一波的併購機會，後續將持續觀察其對面板市場板塊產生的影響。

TrendForce表示，自2022年下半年開始，在經歷長達半年產能稼動率的控制，LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位。需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理也開始浮現，並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲，且部分尺寸於6月開始轉為獲利。雖2023年第4季報價收到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌，但在面板厰快速反應，減少生產的策略下，跌價幅度仍受到控制。

京東方（BOE）因將加入40吋和60吋新品，寄望新品的加入能帶動出貨量成長，故將2024年出貨目標設定為6,130萬片。華星光電（CSOT）T9雖產能將有所擴張，但該廠電視面板的生產占比相對有限，加上其除現有的最大尺寸98吋外，2024年115吋也將進入放量階段，以出貨片數來說目標較爲保守，約4,800萬片。惠科（HKC）除計劃大幅收斂32吋產能，希望透過新品40吋，以及高競爭力的產品85吋去化產能。另一方面，考量惠科計畫2024年第1季底重新提交上市申請，因此出貨目標僅設定在3,800萬片，希望透過產能的節制與產品的轉換以維持穩定的運營。

彩虹光電過往聚焦在中小尺寸產品，自2023年11月開始也加入超大尺寸的供給陣營，預估在產能限制下，自家的出貨目標為1,500萬片。

群創（3481）除持續耕耘其主力產品外，其55吋客戶出海口也有所擴張，因此將自家出貨目標設定在3,730萬片。友達（2409）（AUO）除主力客戶加持，2024年也將重啟與韓國第二大電視品牌的合作，在出貨量有望成長下，其出貨目標設定為1,640萬片。

夏普除廣州43吋因受惠訂單轉移，國際品牌客戶對其需求也有所增長。日本Gen10 堺（Sakai）工廠在2023年下旬開始加入32吋單切產品，2024年也將加入32吋及65吋混切產品，以改善該廠產品競爭力，因此在出貨目標設定較為積極，約2,030萬片。