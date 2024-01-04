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和碩集團21日舉行尾牙 大手筆邀蘇打綠、八三夭開唱

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）即將於今（4）日晚上舉行尾牙，同時，和碩（4938）也宣布將於本月21日舉行團圓日活動，邀請包含搖滾天團八三夭、蘇打綠等藝人，與和碩集團員工同歡。

和碩將於21日舉行2023和碩集團團圓日，今年以「合力邁進、破浪前行」為主題，藝人陣容也大手筆邀請包含搖滾天團八三夭、蘇打綠、王若琳及樂天女孩。

和碩上次尾牙席開880桌、總計員工8,800人參加，總獎金價值預計達1.8億元，現金獎項10萬元起跳，並一如過往抽出汽車大獎，後續除了陸續有高層加碼現金抽獎環節外，也宣布每名員工加發16,800元。

至於在今日登場的華碩尾牙方面，今年以「龍耀華碩凝眾智、再造顛峰拓新局」為主題，華碩請來情歌天后梁靜茹、超人氣樂團告五人及女星李千娜在尾牙現場與華碩員工同歡。

此外，華碩日前受惠AI PC題材帶動股價強勢表態，股價最高攀上502元，創下逾25年新高，近期則漲多回檔修正，市場也關注，華碩今日尾牙高層是否會釋出2024年營運新目標。

2023年PC產業在庫存調整，以及全球景氣不佳下，導致華碩去年營運下滑，累計2023年前11個月營收達4,474億元，年減9.82%。

華碩 2024 和碩

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