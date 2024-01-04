廣達小金雞雲達回顧一年來關鍵發展 聚焦 5G、AI 兩題材

廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」雲達（QCT），近年憑藉自身強大的技術實力，成功卡位輝達（NVIDIA）供應鏈，搭上這波由 AI 伺服器引發的科技巨浪；隨著時序進入2024年，雲達也特地在官網上傳一段回顧影片，並實際盤點團隊一年來，在 AI、5G 等不同垂直領域方面，所達成的14項「關鍵里程碑」。

據悉，雲達為廣達集團旗下伺服器生產研發部門，團隊去(2023)年不僅攜手輝達打造的首款大規模AI伺服器MGX1，更成功與英特爾、超微等合作夥伴實現從 datacenter 到邊緣的創新，並在AI 和 5G方面達成多項成就，而《經濟日報》也特地為大家依序列出這14項產業要點，快來看看吧！

1.雲達推出「第四代英特爾可擴充伺服器」

廣達旗下雲達（QCT）於2023 年 1 月 11 日宣布，攜手英特爾推出新一代 QuantaEdge、QuantaGrid 和 QuantaPlex 伺服器，該機為從 datacenter 到邊緣的 5G 就緒網路、雲端服務和人工智慧提供動力。

2. 雲達助英特爾vRAN 提高一倍性能

英特爾2023 年 2 月 28 日宣佈，團隊在廣達旗下雲達（QCT）等生態系統合作夥伴的廣泛行業支持下，已完成對其第四代英特爾至強平台進行改進，並成功使vRAN （虛擬無線接取網路）的性能，足足提高了一倍。

3.雲達助ORAN聯盟邁向5G x Al

代工廠廣達旗下雲達（QCT）2023 年 3 月 31 日宣布，團隊很榮幸為ORAN（開放性無線接入網路／Open Radio Access Network，Open RAN)政策聯盟和其代表，舉辦「 5G x Al開放實驗室」之參觀活動。

4. 雲達與英特爾就資料中心、AI方面深度交流

代工廠廣達旗下雲達（QCT） 2023 年 5 月 24 日宣布，團隊為了加深自身在業務和技術方面的聯繫，於前一天在集團設立於桃園之總部，接待了英特爾旗下資料中心和人工智慧群組、網路和邊緣組以及核心團隊的代表。

5. 雲達獲輝達黃仁勳現身力挺

廣達旗下雲達參加2023 年 5 月 30 日舉辦的台北電腦大展，並展出第1台運用NVIDA MGX架構搭配NVIDIA Grance Hopper Superchip的HPC-AI伺服器，而輝達創始人兼首席執行官黃仁勳也現身力挺，並實際分享雙方在Al 這個轉折點上的合作以及圍繞 MGX、H100 和 Grace Hopper Superchip 的最新進展。

6. 雲達獲頒「最佳選擇金獎」

廣達旗下雲達 （QCT ）2023 年 5 月 31 日宣布，旗下負責進行HPC 和 AI基礎運作的平台（基礎設施），正式榮獲2023年台北電腦大展（COMPUTEX 2023 ）所頒發「最佳選擇金獎」，獲獎緣由主要是因其巧妙的利用構建塊設計，實現「靈活性」和「可擴展性」，大幅加快客戶實現自身目標的時間，因此才獲得這項殊榮。

7. 雲達加入「5G Team Taiwan」

廣達旗下雲達 （QCT） 於2023 年 6 月 30 日宣布，團隊近日參加在日本東京舉辦的COMNEXT（日本通信放送週），並正式加入由台灣政府主導的「5G Team Taiwan」，與國際網路和電信公司舉行一對一會議，不僅更加全面的展示出，雲達旗下實際的 5G 解決方案，還更好地了解市場需求。

8.雲達、KCME簽署備忘錄

廣達旗下雲達 （QCT） 於 2023 年 7 月 4 日 宣布，參加東京 COMNEXT （日本通信放送週）的期間，公司以及KCME，在行政院副院長鄭文燦的見證下，成功簽署一份諒解備忘錄，未來雙方將透過在日本共同開發智能local5G 用例，實際來加速digitaltransformation。

9. 雲達、新加坡科技設計大學簽署備忘錄

廣達旗下雲達 （QCT） 於 2023 年 8 月 23 日宣布，公司在第一屆全球OTIC 峰會上，成功和新加坡科技設計大學簽署一份諒解備忘錄，未來將攜手推廣智能5G、OpenRAN，並針對5G 用例方面打造聯合實驗室，全力建造全新的5G 生態系統，攜手共同努力。

10.雲達再次與輝達合力開發AI產品

廣達旗下雲達 （QCT） 於 2023 年 9 月 27 日宣布，雖然公司一直與輝達（NVIDIA ）合作推動AI（人工智慧）技術的開發，不過他們對這次能就產品開發、協調方面，再次與產品團隊取得聯繫，深深的感到雀躍不已。

11.雲達參加OCPSummit23

廣達旗下雲達 （QCT） 於2023 年 10 月 20 日宣布，公司為擴大與不同合作夥伴的創新技術交流，特意參與本屆OCPSummit23（OCP 全球高峰會）與來自世界各地的開發者和合作夥伴會面，將進一步擴大合作範圍，團隊也感謝所有參加活動的人，期待明年再次相見！

12. 雲達出席5G 峰會

廣達旗下雲達 （QCT） 於 2023 年 11 月 3 日宣布，自身作為電信基礎設施項目 (TIP) 的活躍成員，實際出席2023 5G 峰會，並與歐洲和美國主要 Open RAN 聯盟的高管會面，討論各項加快台灣 5G 基礎設施供應商進軍全球市場步伐的措施。

13. 雲達布局設備市場 報捷

廣達（2382）旗下雲達於2023 年 12 月 1 日宣布，旗下與Benetel合作共同開發的OpenRAN無線電單元（O-RUs），在2023年度5G挑戰賽中通過多項插拔測試，且經由多家供應商票選為E2E整合的第一名，顯見雲達5G專網已在美國建立良好基礎，吸引許多國際設備商關注。

14. 雲達第五代伺服器，採用英特爾可擴展處理器