技嘉董座葉培城：AI伺服器持續供不應求 2024年業績再創新高

技嘉（2376）今（3）日舉行2024年旺年會，董事長葉培城表示，受到人工智慧（AI）需求暢旺，帶動該公司伺服器2023年業績倍增，晶片供應仍然吃緊，從2023年下半年以來的AI伺服器需求，將延續到2024年上半年，肯定沒有問題，加上主機板與顯示卡等個人電腦（PC）產業從谷底回升，2023年整體營收超過1,300億元，創新高，2024年業績將持續成長，再創新高。

針對外界傳聞，技嘉AI伺服器需求下滑，將導致去年12月營收衰退？葉培城說，不是這樣子，因為數字不能講太詳細，我無法做太多說明，海水退了就知道誰沒穿褲子，外面的傳聞跟事實差距非常大，去年12月營收仍然非常強勁。

針對2024年伺服器展望？他說，肯定沒有問題，需求端沒有問題，關鍵是晶片能供應多少，去年因為AI帶動，導致去年業績表現超出預期，旗下生產伺服器的技鋼，去年營收450億到500億元，可以說是業績倍增。

法人預估，技鋼2024年營收上看700億元，主機板出貨落在1,100萬到1,500萬片，至於顯示卡出貨約在350萬片。

他強調，2024年AI伺服器出貨的關鍵在晶片，2023年下半年以來的AI需求可以延續到2024年上半年，至於今年下半年因為有輝達（Nvidia）AI晶片的新舊平台轉換問題，因此，還需要觀察，主要是新舊平台轉換，要看輝達要給你多少晶片，也要看客戶需要多少晶片，這些都還要討論調配。

針對中國大陸降規版伺服器何時出貨？他說，中國大陸是很大的市場，但因為地緣政治造成有些做法不一樣，有所限制，需要做一些調整，肯定是要出貨不一樣的東西，符合中國規格的，例如輝達。我們與輝達與超微（AMD）都有合作，可以對應出貨。

針對AI晶片供給何時舒緩？他說，2024年下半年有機會，確實有好一點，目前奇貨可居，供需不平衡，必須要看是什麼客戶，以及晶片廠如何配貨給你，希望2024年年中過後，比較有機會紓解。

至於消費市場，例如PC方面的板卡展望？他說，不會再差，最壞時機已經過了。目前伺服器需求真的很強，供貨端要想辦法解決。