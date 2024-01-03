華義結盟智通科創 揮軍印度遊戲市場

遊戲營運商華義（3086）今（3）日宣布與智通科創（8932）簽署合作備忘錄，雙方成立合資公司，共同揮軍印度遊戲市場，成為繼大宇資（6111）之後，第二家揮軍印度的台灣遊戲商。

根據調研機構 Newzoo 指出，印度2022 年手機遊戲市場產值約22億美元，預計2024年將突破30億美元，並在5年內達到40億美元，市場商機龐大，因此吸引華義、智通科創前往印度布局，以期搶占市場大餅，創造雙贏局面。

智通科創前身為宏大拉鍊，去年6月起更名，共有製造業與金融科技雙主業；其中，製造業以拉鍊為主，金融科技則是致力於向消費者提供支付，借貸，權益等服務。

據悉，印度擁有全球第一大的人口紅利，於 2021 年成為全球最大手遊市場，約有 3.4億的手遊玩家用戶，且未來每年維持成長趨勢，近兩年中國大陸遊戲退出印度市場，正是許多遊戲發行商揮軍進攻之良機。

華義除持續深耕日韓代理線產品外，遊戲聯運平台預計於2024年第2季啟動，在集團內部資源的串聯下打造遊戲、社群、影音、二次元相關娛樂及金流支付等多元娛樂服務。

據悉，華義第一階段的台港澳市場完成優化後，將正式轉型國際版推進至印度市場，借重智通科創在 OPPO 行動裝置上的廣大用戶及支付平台進而全面性切入印度遊戲玩家的生活圈，結合雙方優勢適時推出專為印度量身打造的自製遊戲產品。

智通科創與OPPO獨家合作取得手機內建APP版位，掌握印度OPPO手機8000 萬行動用戶，提供用戶數位支付、貸款超市、商品優惠券等服務，具備平台流量優勢，未來除了在印度申請非銀行金融公司執照，加上與華義國際合作開拓遊戲市場，朝向打造數位生活完整生態圈邁進，建構流量閉環深化客戶黏著度，將是營運發展主要動能。