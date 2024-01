群創子公司CarUX首創Privacy技術及InvisiView隱藏式顯示器 CES亮相

群創(3481)光電子公司CarUX以 「More than Display, and Far Beyond」為核心,將於1 月9至12日在美國拉斯維加斯,展示全球首創Privacy技術及InvisiView隱藏式顯示器等最新突破性車用顯示產品技術,建立汽車內飾產品新標竿,迎向安全性、實用性、娛樂性智慧座艙趨勢與發展。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示:「汽車從單純的交通工具轉變為使用者在移動過程中的生活空間,優先考慮使用者體驗變得至關重要。CarUX致力超越傳統螢幕的限制,以大型資訊顯示器 (LID) 核心設計理念出發,強調用戶體驗,發揮車內場域訂製的設計理念,提供一系列15至55吋車用顯示器,以透過客艙數位化,提供更豐富的娛樂和資訊服務,引領車用顯示器效能再進階與價值創新。」

CarUX車用顯示產品在外觀造型方面,皆呈現獨特的弧形設計,能無縫融入各種車型;各產品皆具備包括極低的反射率、高亮度、高對比、高色域和快速反應時間的特性,此外運用 AM Mini-LED 和汽車級 Micro-LED 技術,提供令人驚豔的視覺享受,讓車用顯示器領域發揮再升級。

全球首創55吋搭載Privacy技術,提升安全與娛樂雙效能

CarUX推出「55吋直下式背光車載顯示器」,為全球首創搭載“Active Privacy View”技術,讓副駕駛在享受高階影音娛樂之餘,避免正駕駛分心造成行車危險,8K超高解析度屏幕並搭載主動式屏幕冷卻系統,提升長途駕駛中的影音娛樂享受品質。

InvisiView,全球首創隱藏式木紋顯示器、透光皮革顯示器,車用美學再進化

CarUX 致力提升設計美學,此次展示最新產品概念 “InvisiView”,將顯示器融合於內飾中,僅在互動使用時才顯示出所需畫面及資訊,達到隱藏的效果,減少純黑螢幕的冰冷感覺,提升車內美學設計與活動品質。

為實現這個概念,CarUX 與供應商合作開發兩類四種解決方案。第一類為顯示器表面結合各種紋理的應用,包括真實的樹皮、木紋和皮革,克服紋理的不同,仍展現顯示器絕佳的視覺表現。第二類為利用顯示器的結構和塗層來模擬紋理性質,創造出完美的整體視覺體驗。

CarUX 推出全球首創「12.3吋隱藏式木紋顯示器」,真實的木皮可與車子內飾融為一體,將顯示螢幕隱藏在裝飾木皮後,在螢幕沒有顯示時,看到的是木紋裝飾,提升座艙內飾設計的視覺舒適度、美感與溫度。CarUX另首發推出全球首創「10.3吋透光皮革顯示器」,整合透光皮革、顯示器與氣氛燈光源,透過皮革仍可正常顯示及觸控,引領進入車輛隱藏式面板的設計新領域。「13吋百變功能顯示器」使用Inno-gallery技術,具備展示特殊材質紋理的優異特性,具超低鏡面反射光,避免外界環境光造成眩光,完美細節呈現紋理的色澤,將顯示器隱藏在內裝飾件紋理之中,提升車內視覺感受與舒適度。

軟體整合及人機介面的車用顯示器,提供新世代安全解決方案

車用功能安全為導向的設計,是未來汽車產業即將全面導入的標準,並提高駕乘整體體驗及人機互動效率。CarUX「駕駛者與乘客觸控辨識系統ID touch」可於汽車座艙中駕駛與乘客同時操作的情況下,經由藏於駕駛座與乘客的獨立電極,辨識正在碰觸螢幕操作者,進而限制駕駛在行駛中操作影音娛樂功能,提供更高規格的安全性解決方案。

CarUX首次發表「可動螢幕車用顯示器」,螢幕可以旋轉90度,可任意調整直立或水平的畫面,3秒內完成流暢的動作,滿足車內使用者想調整螢幕角度的需求,帶領進入車內部空間可動態調整的新階段。

為迎向智能座艙及車聯網的發展趨勢,CarUX首發「12.3吋 直反式全景抬頭顯示器」,搭配智能座艙的概念,可釋放出更寬廣的座艙空間。主要資訊如時速、時間、娛樂資訊、導航等資訊或影像會投射於儀錶台與前擋風玻璃,駕駛不需調整視線,只需保持與平常般看著前方駕駛,提升駕駛者與乘客更加舒適體驗,同時兼顧行車安全。