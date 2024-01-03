集邦：海信和TCL以成本優勢 2023年電視出貨量逆勢成長逾一成

集邦科技（TrendForce）今（3）日發布調查報告指出，中國大陸電視品牌大廠透過強化供應鏈整合與多元區域布局，市占率持續擴大。

2023年全球電視需求持續受到通膨影響，導致以中高階機種為銷售主力的國際品牌出貨呈現衰退。據TrendForce調查顯示，僅海信和TCL挾成本優勢，出貨量逆勢成長超過1成，市占率也分別成長至13.8%及12.9%。

TrendForce表示，目前電視面板產能仍處供過於求，需求低迷的情況下，有效掌握上下游供應鏈資源才能提高電視的生產效率，並降低生產成本。因此，供應鏈垂直或水平整合不僅是現階段面板、品牌和代工廠拓展市占率的關鍵，也是2024年電視品牌和代工廠出貨維持成長的基礎要件。

2023年前五大品牌市占率首次達62.3%，2024年大者恆大態勢不變

2023年在電視面板價格大漲後，品牌之間分化狀況更為顯著，前五大品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子和小米，合計市占率預估首次達62.3%。而白牌出貨年成長率約9.1%，市占率來到16.7%，主要受惠於北美通路品牌自2022下半年開始推出低價電視，吸引消費者先入內購買後順帶採購其他商品的策略。由於2023年全球電視出貨量預估將年衰退2.3%，出貨量不到600萬台的品牌，其市場明顯遭受前五大品牌和白牌擠壓，出貨量和市占率雙雙受到衝擊，出貨量低於300萬台的中間品牌在運營上或將面對更艱困的挑戰。

電視品牌供應鏈重新布局，成本優化是2024年勝出關鍵

過去電視品牌大廠三星和LG電子擁有集團面板廠在量與價的支持，得以快速提升市占率，穩居市場領先位置。但隨著中國大陸面板產能大幅擴張，市場價格競爭力增強，在不堪虧損下，韓系面板廠選擇退出供應鏈，而韓國電視品牌必須轉往與其他面板廠的合作，其中也包括提高對中國大陸面板廠電視產品的採購比重，不過隨著中國大陸面板廠主導全球電視面板的供給能力提升之後，對品牌的議價能力也隨之增強。根據TrendForce調查，2024年除了三星電子採購策略大幅減少對中國大陸面板廠的依賴，採購比重將從今年55%，減少至38%，其餘品牌仍有超過一半的面板廠採購量來自於中國大陸面板廠。

由於電視面板占電視整機生產成本比重約45~60%，倘若在市場需求持續疲弱的情況下，面板廠為確保公司基本運營而採行控產制價的策略下，不論是電視品牌或是代工廠僅能藉由優化包含背光、機構、主板和電源板等電子零組件來降低整機成本。其中，海信和TCL不僅國內外都設有in-house工廠，並持續透過提高國內零組件廠商比重，控制最佳生產成本，以提高品牌產品銷售競爭力。而電視代工廠中MOKA、BOEVT和HKC為了擴大代工規模，除了透過與集團面板廠策略聯盟，近年陸續將觸角延伸至墨西哥、越南等海外市場，藉由省去進口至美國和歐洲的關稅，同時也藉此獲取更多代工訂單。