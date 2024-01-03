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台灣大為供應鏈減碳把脈 輔導15家供應商設定減碳路徑

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣大哥大通過「ISO 20400 永續採購指南」驗證，由總經理林之晨出席授證儀式，左為英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大通過「ISO 20400 永續採購指南」驗證，由總經理林之晨出席授證儀式，左為英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛。圖／台灣大哥大提供

為加速供應鏈綠色轉型，台灣大哥大導入「ISO 20400 永續採購指南」，將永續準則納入採購流程、供應鏈管理，獲得BSI英國標準協會頒發驗證證書。台灣大透過每年舉辦「精準減碳座談會」，免費輔導供應商制定減碳目標，預計到2025年，議合15家高碳排供應商設定減碳路徑。另外，極端氣候威脅地球生態平衡，台灣大為遏止生物多樣性喪失，訂2023年為「生物多樣性元年」，並邀請供應商簽署「信守保護生物多樣性承諾」，與地球共生共榮，打造綠色供應鏈。

台灣大總經理林之晨表示，全球供應鏈正面臨淨零浪潮所帶來的巨大衝擊。根據CDP（碳揭露專案)調查，供應鏈上下游的範疇三碳排放占整體碳足跡75%以上，因此，供應鏈減碳成為各國ESG重點項目。極端氣候已對地球上的每種生物造成劇烈影響，沒有一個人可以置身事外，台灣大願意持續帶領供應鏈夥伴，打造具備低碳變革韌性且仍具競爭力的綠色價值生態系統，輔導供應商制定「科學基礎減碳目標」(SBTi)，守住升溫1.5度C警戒線，大步邁向淨零未來。

台灣大供應鏈碳排放熱點，為運輸物流類與資訊服務類廠商，依排放量鑑別主要議合對象，將針對各供應商產業類別，設計減量策略與目標，以2020年為制定溫室氣體減量計畫目標之基準年，目標2035年達成供應鏈減碳23%。台灣大也透過連續兩年舉辦「精準減碳座談會」，深化供應商議合，並獲得15家供應商共同承諾，依循SBTi方法制定減碳計畫。

台灣大推動綠色供應鏈，定期舉辦供應商教育訓練，並確認產品及設備符合永續需求，也要求供應商簽署誠信經營聲明，並進行風險評鑑。同時，持續落實綠色採購，將運輸成本與物流交通的碳排放量，納入供給運輸路線規劃，綠化現行物流動線。台灣大2016年起透過書面審查，實地審查、舉辦教育訓練及交流會，將供應商ESG量化績效評估，列為領標要件，2022年完成129家一階供應商書面碳盤查，以及10家供應商實地碳盤查，供應商重大標案完全符合ESG門檻篩選。

台灣大哥大 減碳 碳排放

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