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威剛前進美國CES參展 強打 AI、電競產品線

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）宣布攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」、與威剛關係企業全球車載資通訊產品與服務領導品牌「威潤科技」，以主題「Innovate for the Future」參加CES大展。

威剛表示，以三大主題展區宣示持續推展全方位產品與解決方案的品牌決心，包含持續引領產業發展的「永續與散熱專家展區」，展出業界最強散熱PCIe Gen 5的SSD與使用再生材質製成的全系列綠色存儲產品。

「智慧生活展區」以創新產品與專業解決方案引領AI智能與邊緣運算（Edge Computing），威剛工控打造領先業界的CXL（Compute Express Link）記憶體模組、威潤科技結合定位和影像功能的全方位解決方案與個人安全定位系列等產品。

而「XPG電競展區」除推出XPG DEFENDER WS XXL AI 智慧工作站，也展出全新系列電競機殼、散熱解決方案、全系列電源供應器與新一代電競筆電及應用未來技術的周邊產品，滿足多樣化需求。

其中，威剛看準高效耐用的存儲解決方案成為AI相關應用重要趨勢，威剛領先業界推出CXL工業級記憶體模組，協助伺服器擴充記憶體容量高達16TB，提升AI與HPC的硬體限制。

威剛 記憶體模組 電競筆電

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