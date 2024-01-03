英業達挺「新創」助升級 瞄準「生醫」切入市場

英業達（2356）今（3）日指出，公司不只支持新創、更也要幫助市場加速升級，而近日集團秉持「創新」的初衷，由英業達集團會長葉國一親自現身國家新創獎頒獎典禮會長，代表集團與「新創幫投資聯盟」完成締約，誓將結盟供應鏈夥伴，一步步持續的協助台灣生醫新創產業，更好的進行改革、發展。

葉國一攜手友達總經理柯富仁，一同宣布加入「新創幫投資聯盟」，預告未來將挹注大筆資金，支持有潛力的生醫新創。展望未來發展，葉國一表示，自己投資非常多間醫療新創，他看好，人工智慧（AI）可讓醫療檢測的速度加快，改變醫療長時間等待報告的問題、縮短產品上市時間，並直言「科技與醫療的結合，現在正是時候」。

英業達近年積極布局智慧醫療，去年底推出的「英愛膚 」智慧傷口辨識軟體，是國內首款以APP操作，並搭載近似傷口專科醫療人員能力的 AI 智慧軟體，可輔助判讀多種傷口病徵，且英愛膚擁有純軟體的設計，下載即可使用，提供更好的醫療與生活品質。集團數位長陳維超指出，自己看好未來技術商轉後，激勵智慧醫療事業營收大幅成長。

英業達積極發展智慧醫療，透過旗下英華達打造「智慧醫療」、「雲端健管」及「精準醫學」三大產品線外，還建置「AI研究中心」負責集團內智慧醫材的研發，在歷經七年深耕，各項醫療布局陸續邁入豐收期。英業達除已落地泰國、新加坡及香港市場的生理量測系統，更開發出能輔助醫護人員判讀傷口的AI智慧辨識軟體，未來將與各大醫療院所合作，提供更多安全且有效的AI醫材。