SK海力士參展CES 2024 CXL記憶體、AI 將成展示主軸

「Only people living in hope can make a difference to the world」(只有生活在希望中的人,才能為世界帶來改變),TVBS前董事長張孝威的第五場個人音樂會將在本周末開唱,他並希望能藉此引起音樂會參與者的迴響。

2024-01-03 10:04