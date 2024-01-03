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SK海力士參展CES 2024 CXL記憶體、AI 將成展示主軸

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

SK海力士今（3）日宣布，公司將參加於1月9日至12日在美國拉斯維加斯舉行的CES 2024，屆時展示未來AI基礎設施中最為關鍵的超高性能記憶體技術實力，其中CXL記憶體、高效率生成型AI加速器卡等都將會是SK海力士展出產品線

SK海力士，表示在CES2024，公司將重點放在以記憶體為中心（Memory Centric）的未來發展藍圖。向全世界展示，AI時代技術發展所帶來的半導體記憶體重要性，與此同時展現公司在該領域的全球市場領先競爭力量。

公司將與SK株式會社、SK Innovation、SK電訊等SK集團旗下主要成員公司共同設立以SK Wonderland為題的展館，並在此展示HBM3E等AI記憶體主力產品。HBM3E是現有最高性能的記憶體，SK海力士已於去年8月開發完成。公司計畫從今年上半年開始量產該產品並提供給AI領域的大型科技公司。

SK海力士還將展示新一代介面的CXL介面記憶體、以CXL運算功能整合而成的記憶體解決方案CMS（Computational Memory Solution）樣品、基於PIM（Processing-In-Memory）半導體的低成本、高效率生成型AI加速器卡AiMX（Accelerator-in-Memory based Accelerator）等。

據了解，AiMX是採用SK海力士的首款PIM產品GDDR6-AiM晶片，專用於大規模語言模型（Large Language Model）的加速器卡產品。

SK海力士指出，CXL與HBM都是未來AI用記憶體備受矚目的產品，預計在今年下半年將基於DDR5的96GB和128GB CXL 2.0記憶體解決方案產品商用化並提供給AI領域的客戶。

SK海力士AI infra擔當金柱善社長表示，美國是AI產業重要基地之一，很高興新年開始能夠在此展示公司的技術實力。今年公司將加強全球合作，堅守AI記憶體領域領導力，由此實現業績反彈。

SK海力士 記憶體 AI

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