首檔新股紅包今開搶 幸運中籤現賺7萬、報酬率達59.3%

2024年首檔新股抽籤今（3）日登場！數據分析業者現觀科（6906）將於1月15日掛牌上市，而掛盤前承銷申購自今日起跑，每股承銷價定為118元，若以昨日興櫃收盤價188元計算，抽中一張將有望現賺逾7萬元，報酬率竟高達59.3%，吸引不少市場投資人聚焦關注。

據悉，現觀科成立於2001年，是全球首家具備處理24小時全時、全國行動網路覆蓋範圍以及橫跨多種通訊技術（2G、3G、4G和5G）資料的無線通訊軟體公司，業務涵蓋協助電信業強化網路服務品質，以及數位廣告和流量變現等，且公司號稱「100%純軟體」，目前有8成營收來自海外市場，打造實際銷售超過百萬美元、毛利率達80%。

據悉，現觀科具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，以20年專業產品研發技術、熟悉各家跨國際電信設備商資料解析經驗，結合全球35項獨家專利保障核心技術與產品奠定市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞，持續維持穏健的成長動能。