首檔新股紅包今開搶 幸運中籤現賺7萬、報酬率達59.3%
2024年首檔新股抽籤今（3）日登場！數據分析業者現觀科（6906）將於1月15日掛牌上市，而掛盤前承銷申購自今日起跑，每股承銷價定為118元，若以昨日興櫃收盤價188元計算，抽中一張將有望現賺逾7萬元，報酬率竟高達59.3%，吸引不少市場投資人聚焦關注。
據悉，現觀科成立於2001年，是全球首家具備處理24小時全時、全國行動網路覆蓋範圍以及橫跨多種通訊技術（2G、3G、4G和5G）資料的無線通訊軟體公司，業務涵蓋協助電信業強化網路服務品質，以及數位廣告和流量變現等，且公司號稱「100%純軟體」，目前有8成營收來自海外市場，打造實際銷售超過百萬美元、毛利率達80%。
據悉，現觀科具有業界第一精準度定位與打造全球第1個5G NSA以及5G SA的地理定位平台競爭優勢，以20年專業產品研發技術、熟悉各家跨國際電信設備商資料解析經驗，結合全球35項獨家專利保障核心技術與產品奠定市場領先地位，客戶續約率接近100%，深獲全球各大知名電信公司青睞，持續維持穏健的成長動能。
展望未來，現觀科憑藉大型電信客戶合約，成功奠定強大市場地位。截至2023年9月底，其未履行之合約金額超過4.92億元，較去年同期增加62%，其中CovMo 5G訂單占比超過八成。而現觀科昨日以191元開高後震盪，盤中一度翻黑、走跌至180元，幸好買盤隨即進場，帶動走勢回升，終場收在188元、漲幅3.85%，看好新股蜜月行情顯現。
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