友達1月31日召開第4季線上法說會

展望2024年面板廠營運可望在三大運動賽事相繼登場，拉動大尺寸電視需求回溫。僅管台股大盤今（2）日翻黑走弱，面板雙虎友達（2409）及群創（3481）股價仍帶量走揚。友達今天並公告，將於1月31日召開2023年第4季線上法人說明會，將公布去年營運成績。

受到需求不振影響，僅管調研機構去年底公布12月下旬面板報價，電視面板報價續跌；IT面板報價則是呈緩跌走勢。但面板雙虎友達董事長彭双浪、及群創總經理楊祥日前均發表對今(2024)年景氣看法，並一致表達鼓勵員工春節年假好好休息、多陪伴家人。彭双浪認為，今年景氣可望溫和成長，整體面板市場3-5%的成長。楊柱祥看好今年有五大利多助陣，景氣會比去年好，今年下半年更是審慎樂觀看待。

法人認為，隨著品牌廠庫存去化、奧運及歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求將自2024年第2季開始增溫，首季即為2024年低點，包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者，故將友達、群創的投資建議調整為「買進」，分別給予目標價21元、16.8元。

友達今天股價上漲0.2元，成交量逾3萬張，收18.35元。群創小漲0.1元，成交量逾4.5萬張，收14.4元。