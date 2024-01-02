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奇景聯手矽遞科技 CES首度發表AI新品

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（2）日宣布，將在CES 2024首次發表，與深圳矽遞科技（Seeed Studio）合作開發的電池驅動終端AI裝置開發板（Grove Vision AI Module V2）。示意圖／聯合報系資料照
奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（2）日宣布，將在CES 2024首次發表，與深圳矽遞科技（Seeed Studio）合作開發的電池驅動終端AI裝置開發板（Grove Vision AI Module V2）。示意圖／聯合報系資料照

奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（2）日宣布，將在CES 2024首次發表，與深圳矽遞科技（Seeed Studio）合作開發的電池驅動終端AI裝置開發板（Grove Vision AI Module V2），採用奇景的WiseEye2 AI微控制器HX6538（WE2），具有強大的AI推論效能和超低功耗，提供豐富及全方位AI 應用開發能力。

奇景表示，WiseEye產品已廣泛應用在終端AI裝置，新一代WE2 AI處理器建構在前一代WE1成功的基礎上，採用先進的Cortex-M55和Ethos U55架構來設計晶片，相較WE1 AI處理器，提升AI推理速度（Inference Speed ）32倍，提高能源效益（Power Efficiency）50倍，能夠更高效且在極低功耗下，處理各種終端AI運算需求。

奇景指出，WE2設計採用多層次電源管理結構，並支援動態電壓頻率調整（DVFS）技術，實現微安級的超低功耗。WE2晶片還具備出色的安全功能，搭載物理性晶片指紋（PUF）安全機制，確保每顆晶片都擁有獨一無二的身份認證，有助於防止未經授權的訪問和防止仿冒，提高晶片的安全性。

同時，WE2內建的RSA和ECC硬體加解密引擎，可實現毫秒級的快速安全啟動，進一步確保高效數據的安全傳輸。奇景WE2的AI微處理器相較於傳統MCU，提供強大的AI推論能力及極低的運算功耗。

軟體開發方面，矽遞科技的電池驅動終端 AI裝置開發板，不僅提供了數十種預先訓練的AI模型，還提供了EdgeLab AI工具鏈，是一個功能強大的工具，可以用於訓練和部署自訂的AI模型。運用此工具鏈，使用者可以根據自己的需求進行AI 模型訓練，實現更加客製化的AI軟體開發。

在系統層面的硬體與軟體的協同工作方面，該終端AI裝置開發板，可以與矽遞科技受歡迎的XIAO微控制器開發板系列，進行無縫的搭配使用，無需編寫AI程式碼（No-Code AI），就可以將開發板接入到各種家用電器中，更有效率的在家電用品上實現AI應用。

AI 晶片 軟體

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