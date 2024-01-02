逆勢成長 2023台灣IPO市場募資額創8年新高

受到主要央行升息以及地緣政治衝突影響，全球IPO市場表現不佳，2023年前三季全球IPO件數778件，較上年同期減2％，募資金額982億美元，年減29％；不過，台灣IPO家數及金額，逆勢成長，2023年全年上市櫃掛牌家數45家，較上年51家減少，但募資金額379億元，創下2016年以來新高。

資誠聯合會計師事務所指出，其中募資額最高者為聯發科子公司達發科技，募資額達89億，占上市櫃總籌資額24％，其次是由鴻海與裕隆集團合資成立，在創新板成功掛牌的鴻華先進，募資額為75億元，兩家合計占總籌資額達43％；集團轉投資公司近年來漸成IPO市場要角，過去3年不只每年穩定雙位數輸出，且前三大IPO募資額公司，幾乎皆為集團小金雞。

在產業家數方面，生技醫療業以7家居冠，其次為2023年新增的產業類別綠能環保，有5家，同樣屬新增產業類別的數位雲端產業，也有3家成功掛牌。此外，2023年創新板新增9家掛牌，占上市櫃新掛牌家數20％，也是2023年臺灣IPO市場一大亮點。

分析2024年台灣IPO市場特色，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，證交所於2023年9月公告放寬創新板相關措施，從2023年11月鴻華先進在創新板掛牌首日成交量及成交值雙創新高，並以75億元募資額位居全市場第二大的表現看來，創新板合格投資人對於資本市場的影響不容小覷；目前已提出上市櫃申請的41家公司中，即有10家申請創新板，顯見創新板對創新類型公司越來越具吸引力。

同時，證交所及櫃買中心2023年7月新增「數位雲端」、「綠能環保」、「運動休閒」及「居家生活」等4大產業掛牌類別，彰顯產業特性，增加可辨認性，以吸引國內外投資者目光。觀察2023年掛牌的45家中，生技醫療、綠能環保，及數位雲端分別有7家、5家及3家掛牌，目前已提出上市櫃申請的41家公司中，生技醫療有12家、綠能環保3家、數位雲端2家，隨著新經濟產業掛牌規模持續增加，台灣資本市場多元化也將逐漸成形。