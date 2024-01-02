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日本石川強震 法人初估對供應鏈影響結果出爐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

日本登能半島1日發生強震，市場關切對產業供應鏈衝擊程度，綜合國內投顧法人評估，由於當地並非關鍵或重要製造業生產基地，且未出現核電廠輻射疑慮，初估不會造成類似311大地震供應中斷或轉單現象。

就次產業來看，法人認為，包括晶圓代工、封測、記憶體、矽晶圓、檢測分析等半導體相關供需情況，以及被動元件、銀行等，目前影響應屬有限。

日本石川縣1日下午發生規模 7.6 級大地震，造成許多災損，截至目前為止，當地受影響企業尚待確認，台廠也尚未公告相關受災資訊，法人表示 ，未來需觀察是否出現更大規模餘震或災損，以及海嘯等。

本次地震是 2010 年以來，日本規模第三大，僅次 2011 年 311 東北大地震、 2015 年小笠原群島地震，法人分析，與 311 地震相較，因規模較小、所在地產業集中度有差、且暫無輻射疑慮，預估對全球股市影響不大，但對日股會有短期不利影響。

在可能受影響產業方面，法人指出，石川縣製造業占大宗，其中，機械產業占整個二級產業約三分之二，亦在日本人均機械製造業生產額排名第一。

其中，位於南部小松市的小松製造所，是全球第二大建設機械企業，生產積層瓷質電容器（MLCC）、陶瓷電容器電容等與半導體製程高度相關的村田製作所分部，也位於石川縣中部。

不過，上述兩個企業都與這次地震所在地的北部能登地區有一段距離，需觀察未來餘震或引發的海嘯是否對公司與產業造成影響。

地震 日本

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