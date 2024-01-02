整理包／2024新商機在哪？廣達林百里看好AI PC 供應鏈一次看

AI近年來發展快速，並於數據中心大放異彩，隨著技術發展，市場也試圖將AI導入硬體設備，打造出具備生成式AI功能的電腦裝置「AI PC」，研調機構IDC近日發布最新調查報告顯示，隨著生成式人工智慧(GenAI) ，智慧辦公室、以及元宇宙等商業市場逐步興起，AI PC發展也逐步顯露雛型，並預期今(2024)年AI PC將逐步打開個人裝置市場。

雖然目前ChatGPT等生成式AI仍要靠雲端平台來執行運算，不過隨著AI人工智慧走向個人裝置，再加上市場上包括緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）、廣達（2382）等四大電子代工，都已積極投入有關AI PC設計、研發方面前進，IDC看好，明(2025)年 Windows 10 完全停止服務支援，以及GenAI應用的逐步彰顯之下，整個AI PC供應鏈也將逐步上下游及產業型態也將有所定調，預計這波成長動能將首先在「商業市場」發酵。

IDC 也預期到後(2026)年底，將會有 80% 用於商業用途的新採購個人電腦搭載專為在地端運行大型語言模型（LLM）應用而設計的 AI 晶片，以推動生產力、減少延遲、保護數據安全，降低成本的同時提升工作效率。對此，市場多以樂觀的態度來面對，其中，廣達董事長林百里及副董事長梁震次，就各自在不同場合喊話，看好AI PC前景。林百里更預估「AI PC將在2024年夏天問世」。

隨著AI PC逐步發展，專家認為，讓AI技術的應用場域從消費市場走向企業市場，並透過全面產業化走入我們的生活中。而穿戴裝置的個人化應用逐步家庭擴展到辦公場域，建立起與IoT 裝置和系統設備的連接，透過分散式決策讓連接的裝置及系統能夠根據地端訊息做出即時的判斷，而其衍生出的龐大商機，則吸引科技巨頭爭相卡位佈局，《經濟日報》為大家列出供應鏈名單，快來看看吧！

ㄧ、組裝代工（廣達、緯創、仁寶、英業達）

1.廣達：

廣達董事長林百里透露，他看好「明年AI會繼續好」的趨勢，而對公司來說，目前正在協助客戶導入的AI PC「成長性看好」，尤其在更多的GPT功能使用需求帶動下，他認為將大幅推升市場對AI PC的需求。他也預期直到明年夏季左右，市場上各家科技大廠，也將開始陸續推出自研的AI PC，雖然確切需求數字仍難以預估，但對產業絕對是很好的機會，並且廣達在這方面將是最先投入的業者。

2.緯創：

緯創在今年生成式AI話題爆發下，已取得重大成果，對於AI PC 也持續樂觀看待，針對明年出貨展望，緯創認為，明年首季將進入傳統淡季，旗下筆電與桌機產線的出貨量恐將有雙位數下滑，不過一般伺服器及AI伺服器表現，都維繫強勁的成長態勢，團隊也積極投入AI PC的佈局，也可望進一步帶動旗下PC產線的出貨表現，內部樂觀看待明年走勢。

3.仁寶：

在AI PC潮流中，法人看好仁寶逐步退出低毛利的iPad代工業務，預計2024年毛利率可達5.0%。此外，車用業務持續成長，預估明年車用營收將翻倍。法人指出，仁寶長期擔任蘋果iPad及Apple Watch的主要代工廠，為蘋果相關營收貢獻高達25%-30%。

4.英業達

英業達已積極進軍AI PC領域，公司預計到2027年，旗下AI PC的出貨占比將超過所有PC產品的六成。對此，內部相信，AI PC將徹底改變使用者體驗，形成全新的製造生態圈，帶來無限商機，因此積極投入相關領域；展望明年，公司預測，在筆電、伺服器和消費電子等三大產品線，將在明年第一季同步回溫，並轉為季增表現。

二、晶片

1.英特爾：

英特爾10月時已宣布推出業界首個 AI PC加速計畫，美國時間12月14日發布代號「Meteor Lake」的 Core Ultra處理器，首次整合NPU以提升AI運算能力，並採用Foveros高級3D封裝技術，可提供更高的能源效率和圖形效能。

2.高通：

高通來勢洶洶，10月在夏威夷舉辦2023年Snapdragon高峰會，發表為PC打造的Snapdragon X Elite平台，這不是高通第一次跨入PC，但是是最被關注的一次，因為算力是高通目前為止在PC平台上推出最強的一代，高通總裁暨執行長艾蒙稱其採用的Oryon架構CPU，若干效能超越英特爾與蘋果的晶片。

3.輝達（攜手聯發科）：

根據路透報導，輝達正規劃以安謀（Arm）架構打造CPU，這些CPU將執行微軟Windows作業系統，外資摩根士丹利證券則點名輝達合作夥伴是聯發科。業界認為，輝達與聯發科各擁研發能量，兩強攜手搶進電腦CPU業務，戰力不容小覷，有望撼動英特爾PC處理器的地位。輝達最快2025年開始銷售PC晶片。

4.超微：

超微執行長蘇姿丰7月出席創新日時，展示首款x86處理器的AI 引擎Ryzen AI，蘇姿丰看好AI龐大商機，並表示未來5年AI將無所不在， PC仍是非常大的市場。

三、作業系統

1.微軟：

微軟（Microsoft）10月31日表示，開始推出Windows 11個人電腦作業系統的重大更新，將包含名為「Copilot」的AI聊天機器人，能為用戶操作作業系統功能，並在廣大網路資訊的協助下回答問題，在AI PC競賽中加強軟體攻勢。

四、品牌

1.宏碁：

宏碁推出Acer Swift Go 14筆電，搭載英特爾「Intel Core Ultra 7 155H」處理器，提供即時喚醒、快速充電，以及長達12.5小時的長效電池續航力。宏碁表示，Intel Ultra Core H系列處理器，配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片，驅動多項AI功能，產品正式開賣，入手價3.49萬元起。

2.華碩：

華碩推出Zenbook 14 OLED，通過Intel Evo認證，搭載最新Intel Core Ultra處理器和Intel Arc顯示晶片，有效降低CPU負載，大幅提高運算能力，產品也已上市，入門價4.89萬元起。

3.聯想：