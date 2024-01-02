政府10億元補貼 電競、PC 一哥微星如何強攻充電樁市場？

微星科技（2377）2023年鎖定品牌家用與商用充電樁市場，推出全台第一個可耐受海拔3000公尺、內建AI車牌辨識功能充電樁，2024年1月將取得美國UL認證，隨台灣目標2040年銷售新車全面電動化，歐盟建議會員國車樁比10:1，全球充電樁建置商機大，電子五哥正全面搶進，電競PC一哥要如何在充電樁戰國時代打天下？

複製電競筆電成功經驗，微星不僅電競筆電自研自製，充電樁也100%在台自研自產，微星已籌組近70人團隊，從電源模組到電源板、通訊板、韌體、EMS管理系統全都自己掌握，目前7~13KW AC交流充電樁已推出，DC直流充電樁預計2024年問世，2024年下半180KW直流快充先推出，2025年進一步推220KW及300KW快充充電樁。

微星創辦人暨總經理黃金請28日更現身2024台北新車暨新能源車特展，到現場為充電樁團隊打氣，內部透露，不只是試水溫，內部對品牌充電樁市場有充沛決心。微星協理葉盈廷指出，2年前正式決跨入市場後，內部智權室一邊研究充電樁專利，一方面做市場調查，最後決定家用市場為主，商用市場為輔搶吃市場。

「全球家用充電樁產品還沒有第一名出現，正是好時機。」葉盈廷指出，不少家用充電樁的零件用料來源不明，且車廠送車主充電樁的福利逐步限縮，充電樁規格又開始標準化，微星此時跨入市場相當適合。微星不僅主打100% MIT，也有信心透過品牌累積在全球100多個據點經營網路，掌握消費者需求，找到下一個成長動能。

微星協理陳勁瑋表示，韌體自己開發的好處是可以彈性修改，且內部的通訊協定OCPP軟體也自己研發，好處是未來從1.6J升級新版本，資安保護更全面，其次，也推出可以聯網的家用充電樁，除時間調控外，車主還可以做電流調控（充至80%後改涓流模式保護電池），對電池壽命延長有幫助。

另外微星針對商用市場開發EMS管理系統，提供社區動態分配電力服務，可以提高充電效率以降低費用，針對停車場客戶則提供全台第一座內建AI車牌辨識及支付功能的充電樁，內建類神經網路AI模型可辨識會員車牌，連動地面藍牙車檔，讓會員可以儲值或預約充電，減少搶充電亂象。

根據統計，台灣電動車總數到11月底達5.19萬輛，2023年6月時已建置公用型充電樁5309 支，集中6都，並以台北最高，交通部為推動2040年新車銷售全面電動化，今年新要求公共停車場依法需建置1~2%充電樁停車位，編列9.7億元預算提供補貼，粗估至少帶動1.3萬支充電樁建置需求。

這樣的狀況在歐美也同樣發生中，歐盟更建議會員國最低要求是「車樁比10:1」，換言之，全球電動車賣得愈多，充電樁需求也愈高，微星目前已經取得歐洲IEC安規認證，2024年1月將取得美國UL安規認證，首季拿到澳洲認證，2024年上半預估日韓及泰國認證也將到手。

微星除瞄準政府標案及車廠專案，社區充電樁案場也陸續開發中，如台中薇格、寶麗晶社區、中原大學、台大龍門社區、展悅建設總部等，微星透露，目前台灣前10大連鎖停車場品牌中超過5家也已送測中，停車場業主最在意的是微星充電樁與既有EMS系統相容性，以及能源負載測試。

「充電樁營運商最在意穩定性！」葉盈廷透露，充電樁若故障，等於無法做生意，故商用市場最在意產品不當機，故微星除提供立即換新服務，因為內部更做耐候性及耐壓性測試，「我們的充電樁可以蓋在3000米海拔地點也沒問題，比方武嶺。」相對於一般充電樁頂多適應2000米海拔高度，微星十分自豪規格面的努力。

其次，市面的充電樁多在32~48安培，微星則是60安培充電樁，以特斯拉Model 3為例，一台車約83度電可以充滿80%電力，60安培充電樁約3.5小時完成，但若用32安培則需要多一倍時間，對於營運商來說，微星的方案可以提高周轉率，有利衝高收入。

2023年已有大批ICT業者跨入充電樁戰場，而既有市場則是機電業者的天下，未來勢必是兩大陣營的角力，而正如目前出貨龍頭台達電（2308）執行長鄭平所言，AC充電樁利潤不好，而DC直流電充電樁的毛利較佳但技術門檻高，必須跟電網與儲能連結，未來勢必是充電樁業者主戰場。