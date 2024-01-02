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和碩昆山廠給立臻 立訊為何裝不熟？看懂蘋果鏈新策略

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩集團旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金。 本報資料照片
和碩集團旗下中國生產iPhone重要子公司昆山世碩電子辦理現金增資，將引進紅色供應鏈指標廠立訊旗下立臻精密資金。 本報資料照片

和碩（4938）2023年底閃電宣布出讓世碩昆山廠控制權給「策略投資人」立臻精密，2現象值得觀察，首先是立訊「公開否認」跟立臻精密是母子公司；其次，和碩保留業務接單模式，意味現階段營收不受影響，但會將新資源將投注新產品及新製造地，「多元」將是蘋果供應鏈必須面對的關鍵字。

和碩宣布將中國大陸4個生產基地之一「昆山世碩」控制權讓與立臻精密昆山，僅保留37.5%股權，外界多認為立臻是立訊集團成員，等同於立訊董事長王來春接手和碩昆山廠，但其實，立訊在2021年即透過董事長辦公室秘書公開否認立臻精密是立訊精密子公司，台面上立訊持有常熟立臻也只有10%股權，更只有立臻江蘇0.02%股權。

為何立訊集團強調跟立臻集團非關係企業？業界認為，蘋果供應鏈多元化策略近年不斷升級，日前鄭州廠在疫情期間曾一度封廠，影響新品上市，更讓蘋果積極降低製造集中化，避免旺季風險，分散供應鏈風險成蘋果重視策略，立訊已經是前三大iPhone製造商，扶植立臻可以分散集中化風險。根據蘋果供應鏈名單，立臻在今年公布的2022年供應鏈白皮書中上未出現。

根據中國大陸網站資訊，2019年常熟立臻成立背後股東眾多，立訊精密、常熟立訊實業投資、立訊實業等合計出資6億人民幣，持有常熟立臻10%股權，換言之，立訊台面上只是常熟立臻10%股權的股東，不過，立臻創辦人張軍是立訊高階主管，故兩公司即便從財務面上非關係企業，但立臻仍難脫離泛立訊集團色彩。

常熟立臻後來投資60億人民幣成立立臻精密江蘇，常熟立臻持有立臻精密江蘇99.98%股權，立訊持股0.02%，立臻精密江蘇就是買下緯創昆山2廠（緯創江蘇及緯新資通昆山）的企業，這兩座工廠後更名立臻科技昆山，2021年立臻江蘇大手筆在昆山投資建廠，今年5月復以10億人民幣成立昆山立臻控股，逐漸集團化掌握從台商接手的多座iPhone工廠。

iPhone 15新4大代工廠大洗牌

2023年也是iPhone供應商洗牌的一年，根據TrendForce集邦科技報告，TATA在接手緯創（3231）印度班加羅爾的工廠後，為取得政府補貼，需達成先前緯創承諾2024年3月前生產18億美元iPhone的要求，但因TATA先前機殼廠良率僅1/2達標，蘋果把產能需求較低的機種給TATA生產以測試良率，直到確認該生產標準達標，目前供貨比預估僅5%。

根據集邦的報告，iPhone 15由4家代工廠包辦，由大到小分別是鴻海（2317）、立訊、和碩、TATA（緯創印度廠），第二跟第三大代工廠彼此在部分廠區因股權交易而有策略夥伴關係，這在過去也相對少見。

而和碩仍有中國大陸上海、蘇州、重慶3生產基地，昆山引進在地策略夥伴後，和碩將不再注資昆山單一廠區，將該筆資金做用於全球製造布局，且業務接單跟研發技術仍由和碩負責，換言之，業界認為現階段仍是和碩接單後再下單昆山廠，短期內不影響和碩營收，但長期則因產業開放競爭，和碩仍須憑本身能力展現價值。

資深業界人士指出，和碩考慮手機以外的投資已無可避免，因為手機已經風光十年，不可能未來仍一支獨秀，和碩需要溫和漸進式調整資源配置，但同時手機在中國製造也仍是重要進行式，此時的電子製造業情勢就是：在矛盾中仍保有和諧。

和碩在2021年透過子公司日麗放棄參與現增，將機殼廠日鎧股權由立訊及關連企業認購，和碩集團持股降至46.487%，喪失控制權，此次和碩以類似模式出脫昆山廠控制權，可以觀察出緯創在多元化布局上，偏好一次賣斷（賣昆山及印度廠均為賣斷），和碩則偏好漸進式調整，業界人士指出，手機是和碩重要產品業務，不會賣掉手機業務，也不致於退出手機供應鏈。

根據和碩年報顯示，2022年世碩昆山小虧5,000萬元左右，未來若在立臻注資下擴廠營運，若營運轉盈，和碩也能認列收益。

2021年起和碩加速多元化布局，包括投資墨西哥、越南、印度廠，多據點設廠也提高資金負擔，業界分析，近兩年和碩加速全球擴張投資，投資活動大增，使期末與約當現金餘額在2022年及2023年前三季水位降低，透過昆山廠結盟模式有助於減少廠區周轉金負擔，有利於將股東權益最大化。

和碩 立訊 蘋果供應鏈

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