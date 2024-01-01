研調：2024年 GPU 產值估年成長70% 輝達、超微競爭加劇

2023年半導體市場的大贏家是輝達（NVIDIA）該公司營收也躍居全球最大半導體公司。研究機構並預期，隨著繪圖處理器（GPU）產值超越中央處理器（CPU）與AI加速器帶動，2024年GPU產值估年成長70%，而輝達、超微（AMD)的競爭也將加劇。

Dell'Oro研究報告顯示，預計 2024 年 GPU 產值將年成長 70% 。儘管 NVIDIA 目前在該市場佔據主導地位，但 AMD 和英特爾的新競爭產品以及超大規模雲服務提供商客製化AI加速器的出現帶來了潛在的挑戰。

該機構也統計，2023年AI加速器收入約為CPU 收入的兩倍。若不包括AI加速器，預計產值將年減少 27%，主要是系統供應商和超大規模雲服務提供商針對通用計算的庫存調整導致需求減少。

該機構也分析，展望 2024 年預計AI加速器收入強勁雙位數成長，此外隨著供應商因預期伺服器需求更加健康而增加庫存，包括 CPU、內存、記憶體驅動和NIC在內的各個類別的市場將全面復甦。

另一方面，該機構統計，回顧2023 年第3季時NVIDIA 在伺服器和存儲系統組件收入方面處於領先地位，其次是英特爾和三星。