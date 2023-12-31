詹文男、余孝先 暢談生成式 AI 大未來

數位轉型學院「大師543」單元，這次邀請工研院總營運長，也是工研院的AI策略長余孝先，分享生成式AI的發展，以及其對社會、產業與工作的深遠影響。

基本上，在硬體效能大幅提昇、演算法不斷推陳出新，以及各種數據大量產生的推波助瀾下，AI的應用深度與領域較之過去已有大幅度的進展。例如在農業上，美國已有公司運用AI發展相關機器設備，用以檢測害蟲和雜草，而後噴灑農藥；也有公司推出自動化採收蘋果的機器，透過攝影裝置獲取果樹相片，用圖片識別技術定位哪些適合採摘，然後用機械手臂採收，不傷到果樹和蘋果，大量降低勞力的需求。

在工業上的應用就更加普遍，例如工業機器手臂、救災機器人…等，這些機器設備藉由通訊、感測器及演算法達到人與機器，機器與機器間進行協作，共同完成任務；而在可控制的環境中，移動控制技術運用機器學習演算法也可以讓設備得以自主決策來適應環境達成工作目的。而2022年至今的生成式AI的發展，更是讓人驚艷。

余孝先指出，AI技術在過去十年中經歷了重大的變革，從依賴規則和推論過渡到基於大量數據的機器學習和深度學習。他特別強調了生成式AI技術的突破，這種技術讀取和學習大量數據，從而提高其效率和能力。他也同時談到AI對社會的影響，指出新技術導入會帶來正面和負面的社會變化。他提到自動化和AI技術可能對就業市場造成的影響，強調需要制度上的調整，以確保這些技術帶來的利益能夠被社會廣泛共享。

而從產業角度來看，余孝先認為台灣的製造業和醫療業是AI化的重點領域。他指出這些領域台灣具有獨特的數據優勢，可以透過AI技術進行創新和提升產業競爭力。此外，針對AI技術的普及和應用，他認為應推動AI的普惠化，讓技術的成果能夠更廣泛地惠及公眾，尤其是在中小企業。他強調，AI不僅是大企業的工具，也應該成為提高個人和小企業效率的重要工具。

余孝先也對個人如何應對AI時代提出建議，他鼓勵大家學習和使用AI工具來提高工作和生活效率。他強調，AI技術的進步為社會帶來了許多機會，但也需要我們共同努力，以確保這些技術的積極影響能夠普及到每個人。