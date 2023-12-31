亞洲半導體新星在越南 資深投行家：台商沒有任何優勢

摘要 1.最近台灣企業的關鍵字是「全球化」。比如台積電去美國、德國、日本；鴻海及台灣供應鏈去印度、越南、墨西哥等。 2.最近一個新全世界投資熱點是越南。拜登總統表示，美國將協助越南發展半導體產業；黃仁勳也表示，將在越南投資成立半導體研發中心。 3.但台灣和越南沒有外交關係、語言文化不通，投資金額又落於其他國家，在越南可說是毫無優勢。或許台商應有更廣闊的視野，東南亞不是唯一選擇。

最近台灣企業的關鍵字是「全球化」。台灣企業和國外做生意已久，過去20年將重點放在中國，現在必須轉移到其他國家，比如台積電去美國、德國、日本；鴻海及台灣供應鏈去印度、越南、墨西哥等。

台商在台灣有地緣政治問題，那到海外去是不是就沒有問題？其實正好相反，問題反而更多。

以我的看法，最大的問題並不是尋找土地，而是找「人才」。我有不少大型上市公司客戶在海外擴廠，都面臨人才不足的挑戰，而且因為短期內供應鏈突然外移，需聘用相當多人，從經理級到初階的白領職員均有。

以往，台灣習慣從台灣派幹部支援海外，但從台積電的美國投資經驗，可以發現台幹很容易水土不服。

但是，要在外國聘用當地人才也非常不容易。第一是語言，台商不了解當地語言，不像在中國；第二是知名度，台灣企業在很多國家都沒有知名度；第三是不瞭解當地市場，每個國家有自己的文化，不能套用台灣經驗或中國的經驗。

全球投資熱點：越南

最近一個新全世界投資熱點是越南。美國總統拜登（Joe Biden）9月訪問越南後，越南總理范明政也回訪美國。本月，輝達執行長黃仁勳訪問亞洲4國，包括日本、新加坡、馬來西亞和越南。這是非常不尋常的舉動，12月是聖誕假期，通常美國人不會在此時密集出訪海外。

拜登總統表示，美國將協助越南發展半導體產業；黃仁勳也表示，將在越南投資成立半導體研發中心，這些都激起越南全國對半導體和人工智慧的高度關注。

習近平本月也訪問越南，高調宣示將和越南創建「中越命運共同體」，不過越南只採用「未來命運共享體」名詞，把共同2個字拿掉。這種中立的智慧，使得越南集萬千寵愛於一身，近期東南亞國家中迅速崛起。

但台商在越南投資沒有任何優勢，由於沒有外交關係、語言文化不通，投資金額又落於新加坡、南韓、中國之後，只能苦苦追趕。

東南亞不是唯一選擇

台灣企業全球化最獨特案例，大概是台泥，近期宣布將在加拿大溫哥華投資新台幣255億元，打造該國最大的高性能三元鋰電池電芯廠。台泥先前投資的地點包括土耳其、葡萄牙以及非洲，他們投資有一個原則，人多的地方不去。

自從新任董事長上台後，不去中國，更不去東南亞，反而在一些沒人注意的區域投資、拔得頭籌，並受到當地的高度重視。

從這個角度來看，台商或許應有更廣闊的視野，東南亞無疑是供應鏈重要的布局，也不代表是唯一選擇。企業只要有實力，就能放眼世界、海闊天空！

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