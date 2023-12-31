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AI-Ready 將在 CES 展登場 法人看好華碩、鴻海等供應鏈將受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台系品牌廠將於CES推出AI-Ready等新品，法人機構表示，雖AI PC產品仍在發展初期階段，但長期有望提升PC產品的附加價值，正面看待AI PC的發展，看好華碩（2357）、鴻海、廣達等供應鏈後市營運表現。圖／宏碁提供
台系品牌廠將於CES推出AI-Ready等新品，法人機構表示，雖AI PC產品仍在發展初期階段，但長期有望提升PC產品的附加價值，正面看待AI PC的發展，看好華碩（2357）、鴻海、廣達等供應鏈後市營運表現。圖／宏碁提供

台系品牌廠將於CES推出AI-Ready等新品，法人機構表示，雖AI PC產品仍在發展初期階段，但長期有望提升PC產品的附加價值，正面看待AI PC的發展，看好華碩（2357）、鴻海、廣達等供應鏈後市營運表現。

分析師表示，2024年被喻為「AI元年」，宏碁、華碩等台廠將在即將登場的CES推出AI-Ready或具AI-Powered的概念新品，其中，因PC已是成熟的產品，供應鏈為了提升產品的附加價值，以及提升PC產品的出貨量與公司營收的成長，因此，預期PC供應鏈在2024年與2025年應會持續積極開發與推出AI PC之相關新產品。

因此雖AI PC產品仍在發展初期階段，對終端使用者可帶來的效應仍不明確，但總體來說，將有望提升PC產品的附加價值，創造產品功能差異化並有望刺激PC產品銷售成長，因此正面看待AI PC的發展，將有利NB與PC供應鏈後續的營運表現，因此在相關可望受惠的台廠中，看好華碩、鴻海、廣達等營運後市。

其中，持續看好華碩原為發展AIoT商機，已發展出完整的AI軟硬體產品組合，比如AI伺服器、GPU Cloud、企業級AI大型語言模型「福爾摩沙」、智慧機器人等產品與服務，使華碩除AI硬體產品外，也可提供差異化的AI軟體服務與產品，將有利長期競爭力與獲利提升。

AI 華碩 2024

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