汎銓竹北營運二廠1月將開幕 看好材料分析業務
汎銓（6830）竹北營運二廠預計將於2024年1月正式開幕，公司看好材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡。
汎銓先前提到，材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡，有望創造未來營收樂觀的成長前景，憑藉汎銓於材料分析領域掌握關鍵專利、分析工法技術等優勢，營運重心仍聚焦於全球半導體研發重心的台灣市場。
汎銓說，公司於新竹台元科技園區九期新場地可望於明年初開始正式營運，加上已於台元預購十期之新廠區，規劃新增場地合計約3,000坪，預備未來十年場地擴充無虞，隨著公司整體策略布局效益逐漸發酵，可望帶動未來營運良好成長動能。
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