汎銓竹北營運二廠1月將開幕 看好材料分析業務

作為全球最大的半導體代工廠，台積電在產業中的主導地位無庸置疑。不僅擁有約60%的全球市場份額，在先進半導體製造領域，尤其是在5nm和3nm晶片的生產上，更是遠遠超越了其最接近的競爭對手三星。 由於台積電專精於生產最先進晶片，這些晶片對於推動人工智慧和物聯網技術至關重要。儘管半導體和晶圓代工行業在2023年整體呈現下滑趨勢，但台積電對先進技術如人工智慧和物聯網的精準聚焦，確保了其在市場上保持堅實的地位，甚至在2023財年的收入下降趨勢中表現出色。 台積電經營策略能夠如此精準，董事長劉德音和魏哲家這兩位專業經理人分別就對外溝通與對內管理分工合作，達成極高效率，如今劉德音選擇在2024年退休，對外溝通方面將由誰接手？是否能延續過去的成就？並和緩目前最要緊的地緣政治議題，已經是全球產業最關注的事情。

2023-12-31 06:00