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汎銓竹北營運二廠1月將開幕 看好材料分析業務

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
汎銓竹北營運二廠預計將於2024年1月正式開幕，公司看好材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡。圖為汎銓董事長。圖／聯合報系資料照片 余承翰
汎銓竹北營運二廠預計將於2024年1月正式開幕，公司看好材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡。圖為汎銓董事長。圖／聯合報系資料照片 余承翰

汎銓（6830）竹北營運二廠預計將於2024年1月正式開幕，公司看好材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡。

汎銓先前提到，材料分析業務在整體產能逐步提升、半導體先進製程材料分析委案需求保持熱絡，有望創造未來營收樂觀的成長前景，憑藉汎銓於材料分析領域掌握關鍵專利、分析工法技術等優勢，營運重心仍聚焦於全球半導體研發重心的台灣市場。

汎銓說，公司於新竹台元科技園區九期新場地可望於明年初開始正式營運，加上已於台元預購十期之新廠區，規劃新增場地合計約3,000坪，預備未來十年場地擴充無虞，隨著公司整體策略布局效益逐漸發酵，可望帶動未來營運良好成長動能。

半導體 2024 布局

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