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世碩現增引進立訊 法人：對和碩2024年營運造成負面影響

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
和碩（4938）發布重訊，宣布旗下全資子公司昆山世碩為優化業務，擬透過現金增資，將註冊資本額增加至人民幣21.09 億元，並全數供策略投資人中國立訊旗下立臻認購，和碩集團對昆山世碩持股比例從 100% 降至 37.5%。位於台北市關渡的和碩公司。記者邱德祥／攝影
和碩（4938）發布重訊，宣布旗下全資子公司昆山世碩為優化業務，擬透過現金增資，將註冊資本額增加至人民幣21.09 億元，並全數供策略投資人中國立訊旗下立臻認購，和碩集團對昆山世碩持股比例從 100% 降至 37.5%。位於台北市關渡的和碩公司。記者邱德祥／攝影

和碩（4938）發布重訊，宣布旗下全資子公司昆山世碩為優化業務，擬透過現金增資，將註冊資本額增加至人民幣21.09 億元，並全數供策略投資人中國立訊旗下立臻認購，和碩集團對昆山世碩持股比例從 100% 降至 37.5%。

本國金控旗下投顧預估， 2024 年 iPhone 出貨量為 2.25 億支，年成長1.4%，iPhone 16 組裝供貨比重分別為鴻海（2317）45-50%，立訊 35-40%，和碩 10-15%，其中，立訊透過此次策略合作，組裝代工份額將較原先預估提高約 5-10 個百分點。蘋果與立訊合作關係緊密，蘋果持續提高中國供應鏈之供貨比重，以強化成本優勢。和碩喪失昆山世碩的控制權，持股比重自 100%降至 37.5%，該廠獲利將採權益法認列， 對於和碩 2024 年營運規模造成負面影響，然長期而言，該策略合作是否對和碩帶來正面轉型效益，有待觀察公司未來的策略走向。維持鴻海買進、和碩中立評等，目標價分別為 115 元、80 元。

和碩與立訊策略合作重點

「昆山世碩」透過現金增資，全數由策略投資人「立臻精密製造」認購和碩決議旗下全資子公司「昆山世碩」為優化業務，擬透過現金增資的方式，將註冊資本額增加人民幣約 21.1 億元，約當新台幣 94.8 億元，並全數供策略投資人中國立訊旗下「立臻精密製造」認購，和碩集團對世碩的持股比例將由 100%降至 37.5%，喪失控制力。

其中，和碩旗下轉投資子公司 PEGATRON HOLDING LTD 完全持有轉投資公司 ASLINK PRECISION CO.,LTD，並透過 ASLINK PRECISION CO.,LTD 原先持有世碩公司 100%股權，後續將於世碩現金增資案中放棄認購，持股權比例降至 37.5%。

立訊旗下全資子公司「立臻精密製造」於 2020 年與緯創（3231）簽屬收購協議，取得緯創江蘇廠、昆山廠，兩廠原為緯創主要負責 iPhone 代工組裝之廠區，藉此立訊正式成為 iPhone 的第三組裝廠，代工份額僅次於鴻海、和碩。投顧預估 2023 年 iPhone 15 組裝供貨比重分別為鴻海 55-60%，立訊 20-25%， 和碩 15-20%。

和碩之 iPhone 組裝業務主要在昆山廠和上海廠，因此旗下全資子公司「昆山世碩」為和碩生產 iPhone 之重要基地。投顧原先預估 2024 年 iPhone 16 組裝供貨比重分別為鴻海 45-50%，立訊 30-35%， 和碩 15-20%，其中立訊提高約 10 個百分點，主要是立訊取得 iPhone 16 Pro Max 之 NPI，將爭取到原先由鴻海主要供應的 Pro Max 機種訂單。然而，考量此次與昆山世碩的入股，預期立訊將取得部分和碩的代工訂單，立訊於 2024 年 iPhone 16 供貨比重將再提高約 5-10 個百分點達 35-40%。

投顧預估 2023 年 iPhone 組裝業務於和碩之營收比重約 55%，蘋果為和碩重要客戶；但和碩調整對於蘋果供應鏈策略，降低蘋果業務比重。根據日經亞洲報導，和碩於 2023 年 2 月喪失原先獨家組裝代工之蘋果 MR 設備 Vision Pro 訂單，並由立訊接管和碩於上海之 Vision Pro 研發團隊。時至 2023 年 12 月，和碩宣布將昆山世碩引進立訊作為策略投資人， 並喪失昆山世碩的控制權，隱含放棄部分 iPhone 組裝代工訂單。相較之下，立訊則是不斷拓展蘋果業務，取得 Vision Pro 代工組裝資格，並不斷提高 iPhone 組裝份額，積極配合蘋果至印度設廠，相對侵蝕鴻海、和碩之供貨比重。

和碩 立訊 蘋果供應鏈 增資 認購

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