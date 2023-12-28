魏哲家成最大贏家？劉德音「退休真相」免再猜 業界預期台積電1月法說會說明

台積電（2330）日前12月19日預告董事長劉德音將不參與下屆董事提名並將於明年股東大會後退休。台積公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家博士接任下屆董事長，並將以明年六月下屆董事會選舉結果為主。相關消息引發部分輿論討論。但產業人士認為，對於劉德音退休真相不必再猜，預期台積電在1月法說會上會公開說分明，同時預期台積電海外布局長期方向仍會持續進行，長期投資者更專注台積電未來營運如何再創高峰與配息。

台積電董事長劉德音將退休引發國內部分輿論猜測，對於相關臆測，台積電對外溝通管道並未隨之起舞，今（28）日也沒有進一步說明。而實際上國際的長期投資者更重視台積電營運前景、獲利能力與技術領先、配息加碼等。

回顧先前有外媒報導指出，未來台積電董座交棒總裁暨副董魏哲家是最大贏家，前外資知名分析師、騰旭投資長程正樺日前接受媒體訪問公開提到，台積電對內多數事務都是由魏哲家處理，魏哲家本就大權在握，劉德音則是對外，未來由魏哲家接董事長，既有政策不會改變，沒什麼特別的贏家不贏家的。

至於近期又有輿論聚焦若「劉下魏上」，台積電美國新廠後續進度恐生變，不過，據了解，相關看法皆屬個人評論意見，並不代表官方說法。台積電先前也提到，「海外設廠都有經過董事會充分討論」。

從上述相關訊息來看，台積電海外布局都是董事會集體同意後的決策，總裁暨副董事長魏哲家本身也參與董事會重大決議，先前美國廠移機典禮劉德音與魏哲家都共同出席，外界也預期，美國廠布局的長期方向不會因為董事長劉德音個人將於明年退休而產生變化。

依據台積電官方新聞稿，台積電先前宣布劉德音預告將於明年股東大會後退休時，劉德音也已親自在新聞稿闡述自身想法，外界認為，相關說法就是目前的最好答案，不必多作猜測。

依據新聞稿，台積電董事長劉德音博士表示：「過去三十年在台積公司貢獻己力對我來說是一趟非凡的旅程，我要特別謝謝我們非常有才華的團隊並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而我能在我們傳奇的創辦人退休後接下台積公司董事長一職，更是一項殊榮。我現在希望能退而不休，以不同的方式回饋我數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。我會持續與董事會一同致力於公司治理直到任期屆滿的最後一天，我有充分信心，台積公司在可見的未來將持續締造優異的表現。」

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